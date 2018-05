TASR

Jankovičová: Slováci v zahraničí chcú mať možnosť voliť vo voľbách

Brusel 22. mája (TASR) - Zástupcovia občanov Slovenskej republiky, ktorí žijú v zahraničí, sa v stredu v Bratislave stretnú s predstaviteľmi ministerstva vnútra SR a s poslancami Národnej rady SR. Cieľom iniciatívy, známej pod názvom Srdcom doma, je zmena volebného zákona tak, aby Slováci v zahraničí mohli voliť vo všetkých typoch volieb. Pre TASR to uviedla Veronika Jankovičová, ktorá v tejto iniciatíve zastupuje Slovákov z Belgicka.

Jankovičová v utorok v Bruseli pripomenula, že na prelome rokov 2017/18 skupina Slovákov z Českej republiky rozbehla kampaň Srdcom doma. Prostredníctvom internetovej petície na stránke https://www.srdcomdoma.sk/ oslovujú všetkých Slovákov zo zahraničia, aby sa k výzve na zmenu volebného zákona pridali.

Podľa Jankovičovej kampaň beží dvoma smermi. Zbierajú sa podpisy pre zmenu zákona a na druhej strane pomáha mobilizovať Slovákov pracujúcich, študujúcich, dlhodobo alebo dočasne pôsobiacich v cudzine, aby aj oni mali možnosť zúčastniť sa na tom, čo im zaručuje Ústava SR, teda participovať na voľbách na všetkých úrovniach.

"Vieme, že súčasný zákon umožňuje voľbu do Národnej rady, ale neumožňuje voľbu v prezidentských voľbách a v komunálnych a regionálnych voľbách. Toto je iniciatíva skupiny Slovákov žijúcich v zahraničí, aby poslanci predložili v parlamente novelu príslušného zákona," opísala situáciu.

Delegácia v zložení Slovákov z ČR, Belgicka a Británie má v Bratislave dohodnuté stretnutie na ministerstve vnútra a v parlamente sa chce stretnúť s predstaviteľmi všetkých demokratických politických strán. Členovia delegácie by sa chceli stretnúť aj s prezidentom SR, prijatie v Prezidentskom paláci však zatiaľ nebolo potvrdené.

Jankovičová uviedla, že podľa spätnej väzby túto iniciatívu podporujú Slováci z viacerých krajín, je tam väčšina štátov EÚ, ale podpisy prichádzajú aj zo zámoria, najmä zo Spojených štátov a z Austrálie.

Viacerí koordinátori tejto kampane sa poznajú aj cez koordináciu protestov v zahraničí v rámci platformy Zahraničie za slušné Slovensko. Tá vznikla ako reakcia na rozsiahle demonštrácie zvolané cez domácu Iniciatívu za Slušné Slovensko.

Jankovičová, ktorá bola jedným z koordinátorov protestných podujatí v Belgicku, tvrdí, že petícia za zmenu volebného zákona chce zachovať súčasný spôsob účasti na voľbách zo zahraničia - formou poštových hlasovacích lístkov. Nepodporujú účasť na voľbách na ambasádach a konzulátoch, ako je tomu v prípade občanov iných členských krajín EÚ žijúcich v zahraničí. Upozornila, že tento spôsob by bol nákladný a náročný najmä pre početnú diaspóru krajanov v Austrálii či USA, ktorí by museli neraz veľmi ďaleko cestovať kvôli voľbám.

"V neskoršom štádiu by sme chceli presadiť, aby bol vytvorený elektronický systém voľby, tak ako je to v Estónsku, kde to dobre funguje, a už ktoré je z hľadiska digitalizácie štátnej správy výborným príkladom pre všetkých Európanov," uviedla Jankovičová.

Spravodajca TASR Jaromír Novak