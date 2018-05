TASR

Dnes o 17:02 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Horanský postúpil na turnaji ATP v Lyone do 2. kola

Nad turnajovou sedmičkou Joaom Sousom z Portugalska vyhral po trojsetovej bitke 6:4, 3:6 a 6:4.

Slovenský tenista Filip Horanský (vľavo). — Foto: TASR/AP

Lyon 22. mája (TASR) - Slovenský tenista Filip Horanský zvíťazil v utorňajšom 1. kole hlavnej súťaže na antukovom turnaji ATP vo francúzskom Lyone. Nad turnajovou sedmičkou Joaom Sousom z Portugalska vyhral po trojsetovej bitke 6:4, 3:6 a 6:4. V 2. kole sa stretne so Srbom Dušanom Lajovičom. Horanský v Lyone uspel cez víkend v kvalifikácii a podarilo sa mu prvýkrát v kariére prebojovať do hlavnej súťaže turnaja ATP.

"Ja som do toho zápasu išiel skromne a skôr s tým, že absolútne nemám čo stratiť. Už len to, že som sa tu kvalifikoval bol pre mňa úspech, zápas som si užíval od prvej lopty až po poslednú a snažil som sa držať v sebe tie emócie, aj keď samozrejme prichádzali. Myslím si, že herne to bolo vyrovnané a snažil som sa bojovať o každú loptu, keďže to bola pre mňa prvá skúsenosť s takýmto turnajom. Som veľmi rád, že sa mi to podarilo dotiahnuť a skúsim ďalej skromne pokračovať zajtra s tým, že tieto zápasy sú pre mňa obrovská škola," povedal pre TASR Horanský.

Kazach Michail Kukuškin vyhral v 1. kole nad domácim Francúzom Gregoireom Barrereom 6:2, 6:3.