Hamšík pravdepodobne opustí Neapol. Ktoré kluby sú v hre?

Tridsaťročný stredopoliar sa už stretol s majiteľom klubu Aureliom De Laurentisom a hovoril s ním o svojom odchode.

Marek Hamšík v drese Neapolu. — Foto: TASR/AP

Bratislava 22. mája (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík môže opustiť taliansky klub SSC Neapol. Odchod kapitána "Partenopei" pripustil pre denník Pravda jeho otec Richard, podľa ktorého sa o dlhoročnú oporu klubu spod Vezuvu zaujímajú tri čínske tímy.

"Ich záujem je vážny, ale rokovania nie sú jednoduché. Lanária ho už tri roky, lenže Marek ponuky odmietal. Sústreďoval sa na zisk scudetta s Neapolom, čo sa však opäť nepodarilo. Problém je teraz najmä v tom, že v Číne nie je momentálne hlavné prestupové obdobie, ktoré nastane až v zime. Prvou otázkou je, kedy by mohol do Číny odísť. Kluby majú rôzne predstavy. V Ázii naplno beží sezóna a v čínskych tímoch majú limity na počty legionárov v kádri. Ďalšia vec je, že Marek má v Neapole ešte tri roky zmluvu, takže teraz je to všetko v rukách manažérov a jeho zamestnávateľa. Vo všetkých prípadoch ponúkajú Marekovi ročný plat minimálne desať miliónov eur. Momentálne to vidím na 60:40 v prospech jeho odchodu do Číny," citoval portál pravda.sk Richarda Hamšíka.

Tridsaťročný stredopoliar sa už stretol s majiteľom klubu Aureliom De Laurentisom a hovoril s ním o svojom odchode. Požiadal ho o uvoľnenie z neapolských služieb. "Teraz sa chystajú rokovania Marekovho manažéra Juraja Vengloša s prezidentom klubu," dodal Richard Hamšík.

Slovenský reprezentant je sklamaný z toho, že sa mu s Neapolom opäť nepodarilo získať scudetto. "Verili sme, že by sme ho mohli tento rok konečne získať. Som sklamaný, že nám opäť titul ušiel. Mrzí ma to kvôli našim skvelým fanúšikom, ktorí by si tento triumf zaslúžili. Ďakujem im za veľkú podporu. Tomuto cieľu som venoval roky svojho úsilia. Možno teraz prichádza obdobie, keď sa naše cesty rozídu. Rád by som skúsil ešte niečo nové," uviedol Marek Hamšík.