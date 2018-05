TASR

Dnes o 16:11 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Takto vyzerá prvá nominácia futbalistov SR 20 v réžii trénera Guľu

Adrián Guľa vybral 23 hráčov na prípravný zápas s Moldavskom, ktorý sa odohrá 30. mája 2018 v moldavskom Kišiňove.

Adrián Guľa, archívna snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 22. mája (TASR) - Prvú nomináciu na novom poste trénera slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov oznámil v utorok Adrián Guľa. Ten vybral 23 hráčov na prípravný zápas výberu do 20 rokov, ktorý sa odohrá 30. mája 2018 v moldavskom Kišiňove.

Guľa doposiaľ pôsobil ako klubový tréner v AS Trenčín a MŠK Žilina. "Chcel by som sa poďakovať Otovi Brunegrafovi (viedol sokolíkov po Pavlovi Hapalovi v dvojzápase s Albánskom - pozn.) za jeho pohľad a informácie o hráčoch. Aj na základe toho sme vychádzali pri skladbe nominácie. Museli sme prihliadať aj na to, že niektorí hráči majú maturitné alebo barážové povinnosti. Maturuje napríklad Christián Herc, ale aj ďalší chlapci. Poprial som im, aby uspeli aj pri tejto skúške. Teším sa na nich na ďalších zrazoch. Samozrejme, prihliadali sme aj na zdravotný stav," povedal pre futbalsfz.sk Adrián Guľa.

V nominácii sa nachádzajú hráči z našej najvyššej súťaže, ale aj zo zahraničných líg. Šesť zástupcov má MŠK Žilina, po dvoch hráčoch povolal Guľa zo Spartaka Trnava, Nitry, Podbrezovej a po jednom z Michaloviec, Slovana Bratislava, Trenčína, Prešova, Ružomberka a druholigového Liptovského Mikuláša.

Päť futbalistov je zo zahraničných líg. "Takmer s každým z hráčov som volal, pomáhal mi pri tom aj Majko Zimen. Pri nominácii sme sa nepozerali na klubovú príslušnosť, ale na pozície, na ktorých môžu hrať. Som rád, že medzi nás prídu aj čerství majstri Slovenska Martin Vantruba a Matej Oravec. Všetci sa na prvý zraz tešíme," vyhlásil súčasný kouč MŠK Žilina.

Adrián Guľa má ešte stále klubové povinnosti, so Žilinčanmi totiž hrá baráž o účasť v 1. predkole Európskej ligy UEFA 2018/19. Ak so svojimi zverencami postúpi do nedeľného finále, tak sa môže stať, že v nedeľu o 12.00 bude chýbať na začiatku zrazu. "Sedeli sme s realizačným tímom a pripravili sme sa aj na túto alternatívu. Ak budeme hrať v nedeľu finále, tak do Šamorína pricestujeme v noci a s chalanmi sa zvítam na raňajkách v pondelok," vravel Guľa. Mediálny termín bude v pondelok v čase od 10.30 hod. do 10.50 hod.