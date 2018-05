TASR

Dnes o 14:29 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní KRÁSNE GESTO: Jozef Golonka daroval svoje olympijské medaily múzeu SOV

Slávnostné odovzdávanie prebehlo v utorok v bratislavskom hoteli Gate One.

Na snímke zľava hokejová legenda Jozef Golonka, prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel počas slávnostného odovzdania dvoch olympijských medailí legendárneho hokejistu Jozefa Golonku do zbierok Slovenského olympijského výboru 22. mája 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 22. mája (TASR) - Bývalý slovenský hokejový reprezentant Jozef Golonka daroval Slovenskému olympijskému výboru (SOV) dve svoje cenné medaily. Do múzea SOV tak pribudla strieborná zo ZOH 1968 z Grenoblu a bronzový kus z roku 1964 z Innsbrucku.

Slávnostné odovzdávanie prebehlo v utorok v bratislavskom hoteli Gate One. "Myslím si, že to bolo veľmi milé. Keď ma oslovili, či som ochotný dať to do múzea, neváhal som ani chvíľu. Medaily nepatria len mne, ale aj mojim fanúšikom. A preto majú právo vidieť ich aj oni," uviedol Golonka.

V múzeu sú už dve cenné medaily, ktoré venovali hokejisti František Gregor a Jaroslav Walter. "Medaily Vladimíra Dzurillu skončili v dražbe v zahraničí, aj preto sme oslovili Jozefa Golonku. Jeho strieborná medaila má aj veľkú symbolickú hodnotu, pretože v Grenobli boli len dvaja Slováci a Golonka bol kapitán výberu," povedal pre TASR Ľubomír Souček, mediálny riaditeľ SOV.