TASR

Festival v Trenčianskych Tepliciach pripomenie i výročie ČSR a Formana

Filmová sekcia festivalu bude od 21. do 24. júna na troch premietacích miestach, a to v kine Prameň, spoločenskej miestnosti hotela Pax a v kúpeľnom parku, kde bude veľký open air.

Tím organizátorov primátor mesta Trenčianske Teplice Štefan Škultéty (uprostred), dramaturgička umeleckej sekcie Zuzana Danechová (vľavo) a dramaturg filmovej sekcie Branislav Hollý hovoria počas tlačovej besedy k festivalu ART IN PARK 2018, 22. mája 2018 v Trenčianskych Tepliciach. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčianske Teplice 22. mája (TASR) - Medzinárodný filmový festival Park film fest v Trenčianskych Tepliciach sa tento rok zmení na multižánrový s názvom Art in park, v rámci ktorého budú mať rovnocenné zastúpenie viaceré formy umenia. V kúpeľnom meste si od 21. do 24. júna v rámci programu pripomenú i 100. výročie založenia Československej republiky či nedávno zosnulého režiséra Miloša Formana.

"Tohtoročný festival, ktorý bude niesť názov Art in park, pretože celý sa bude odohrávať najmä v kúpeľnom parku, bude pozostávať zo štyroch častí. Tradične je to film, ale k nemu pribudne hudba, výtvarné umenie a divadlo. Verím, že rozšírením portfólia budeme omnoho viac atraktívnejší a prilákame ďalších ľudí," povedal na utorkovej tlačovej konferencii k festivalu primátor Trenčianskych Teplíc a jeden z organizátorov Štefan Škultéty.

Všetky uvedené komponenty podľa neho sledujú jednu vec, a to vtiahnuť ľudí viac do deja, viac do festivalu. "Pribudnú takzvané moduly, ktoré budú rozmiestnené nielen v kúpeľnom parku, ale aj na pešej zóne. V nich budú prebiehať priame interakcie s návštevníkmi. Budú tam divadelné predstavenia, malé koncertíky, ale zároveň tam budeme poskytovať aj informácie o festivale. Meníme aj filozofiu z hľadiska organizácie festivalu, pretože sa chceme sústrediť najmä na ľudí, ktorí sú priamo v Trenčianskych Tepliciach, respektíve v blízkom regióne," priblížil.

Filmová sekcia festivalu bude od 21. do 24. júna na troch premietacích miestach, a to v kine Prameň, spoločenskej miestnosti hotela Pax a v kúpeľnom parku, kde bude veľký open air. "Odprezentuje kolekciu 35 filmov rozdelených do piatich sekcií. Hlavná filmová sekcia sa bude venovať 100. výročiu vzniku Československej republiky, v rámci tejto sekcie si pripomenieme významné osobnosti spoločenského aj politického života počas celého tohto obdobia. Ďalšia sekcia bude mať k Československu mierny presah, keďže si pripomenieme Miloša Formana," ozrejmil dramaturg filmovej sekcie Branislav Hollý.

Na festivale si podľa neho pripomenú i niekdajšiu Umelcovu misiu, ktorá tam bola dlhé roky zaužívaná, ale opäť prostredníctvom filmov, v sekcii Art in park uvedú organizátori filmy o umelcoch a umení.

Novinky prinesie festival i v rámci ostatných druhov umenia. "Okrem umeleckých inštalácií, ktoré boli nosným prvkom, pre čo vznikol kedysi Art in park, to budú aj ostatné hudobné sekcie. Napríklad tam bude hudobný stage. Budú tam tiež inštalácie od umelcov, ktoré budú mať tému lexikón slušného správania. Okrem toho bude súčasťou aj divadelné predstavenie, spolupracujeme s Novým divadlom, ktoré prinesie inscenáciu pre deti Cisárove nové šaty," načrtla Zuzana Danechová, dramaturgička umeleckej sekcie festivalu. Na návštevníkov však podľa nej čaká i stand up comedy, rozhovory, diskusie, market a všetko ukončí fashion show.