TASR

Dnes o 13:51 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Americká kapela Papa Roach po prvý raz vystúpi na Slovensku

Piesne kapely, ktorá viac ako 20 rokov hrá nu-metal s prvkami grungeu a alternatívneho rocku, sú často používané vo filmoch, seriáloch, reláciách a PC hrách.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 22. mája (TASR) - Trendsetteri z Kalifornie Papa Roach zavítajú po prvý raz na Slovensko. V rámci augustového festivalového výjazdu do Európy sa americká rocková kapela zastaví aj u nás a odohrá novinky z aktuálneho albumu Crooked Teeth aj staršie hity. Vystúpia pod otvoreným nebom v Seredi v rámci projektu In Castle 21. augusta.

Piesne kapely, ktorá viac ako 20 rokov hrá nu-metal s prvkami grungeu a alternatívneho rocku, sú často používané vo filmoch, seriáloch, reláciách a PC hrách. Papa Roach získali dve nominácie na cenu Grammy, koncertovali po celej planéte s mnohými menami - od Eminema po Marilyna Mansona, vytvorili nu-metalovú hymnu Last Resort, ktorá aj 17 rokov od svojho vydania rotuje v rockových rádiách.

Deviatym albumom Crooked Teeth sa skupina vracia k svojim hudobným koreňom. "S mladými producentmi Nicholasom "RAS" Furlongom a Colinom Brittainom, ktorí na našej hudbe vyrastali, sme si pri nahrávaní tohto albumu rozumeli od prvej chvíle," prezradil frontman Jacoby Shaddix s tým, že s producentmi mali niečo ako osobné prepojenie. "Presne sme vedeli, čo urobíme. Nasledovali sme svoje inštinkty, skúšali veľa experimentov a nakoniec sme skončili s odvážnou a dobrodružnou nahrávkou. S novým zvukom Papa Roach," komentoval nahrávanie albumu, ktorý prináša nákazlivé songy, hip-hopovo-rockový mashup i atmosférickú náladu.

"Album sme netvorili so zámerom vyrobiť čo najviac rádiových singlov," priznal gitarista Jerry Horton. "Zobrali sme klasické prvky našej hudby, ktoré si mnohí muzikanti zamilovali, a následne ich ďalej rozvíjali do modernej podoby, prevrátili sme ich hore nohami a sledovali, čo sa stane. Ľudí, ktorí ma už roky chcú počuť rapovať, by mohla baviť istá divokosť na nahrávke, ktorú sme do nej dostali," dodal Furlong.

Shaddix tiež prezradil, že v procese vzniku albumu čerpal inšpiráciu z hudby kapiel Led Zeppelin a Faith No More. Zo skupín, ktoré podľa neho nikdy nezaspali na vavrínoch po vydaní úspešného singla. Pre speváka je kapela Papa Roach osobnou záležitosťou. Odhaľuje mnoho jeho osobných víťazstiev, ale aj najtemnejšie charakterové chyby - má s ňou zvláštny "love-hate" vzťah, ktorý nedokáže zastaviť.

Na Slovensku zahrajú Papa Roach v zložení Jacoby Shaddix (spev), Jerry Horton (gitara), Tobin Esperance (basgitara), Tony Palermo (bicie). Ich vystúpenie sa uskutoční v rámci projektu, ktorý prináša počas letných mesiacov open-air koncerty známych zahraničných i slovenských hudobníkov do prostredia Zámockého parku a Amfiteátra v Seredi. TASR informovala za organizátorov podujatia Bibiána Grebeňová Šedivá.