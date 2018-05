Toto je jednoduché 3-minútové pravidlo, ktorým by sa mali riadiť všetci rodičia, tvrdí psychologička

Kristína Jurzová

Ruku na srdce, koľko času z dňa reálne strávime s dieťaťom? A koľko času z toho sa s ním aj naozaj rozprávame? Stačí však dodržiavať jednoduché pravidlo a váš vzťah sa upevní na celý život.

BRATISLAVA 22. mája (Dobré noviny) - Zobudiť, urobiť raňajky, desiatu, umyť zuby, obliecť a odprevadiť do škôlky alebo školy. Potom vyzdvihnúť, rozviesť na krúžky, spraviť úlohy, večeru, prečítať rozprávku a pobozkať na dobrú noc. A ešte "x" iných vecí. To všetko sprevádza dennodenný kolotoč života s dieťaťom. Popri tom všetkom však často zabúdame na tú najdôležitejšiu vec. Trvá pritom iba tri minúty, no je priam kľúčová k vybudovaniu si celoživotného pevného vzťahu s dieťaťom.

Podľa psychologičky Nataliye Sirotich je to veľmi jednoduché pravidlo, no treba ho praktizovať každý deň. Počas troch minút sa máte pri svojom dieťati správať tak, ako keby ste ho dlhšie nevideli. A je jedno, či ste s ním neboli niekoľko hodín alebo iba päť minút, čo ste si vybehli napríklad do obchodu. Vaše dieťa si zaslúži pocit výnimočnosti, pretože ak sa náhodou v bežnom živote s niekým po dlhšej dobe stretneme, ide zväčša o emotívny a naozaj výnimočný okamih. A to isté si zaslúži aj váš potomok, nie?

Okrem toho je však veľmi dôležité, aby ste pri tom boli na rovnakej úrovni očí a aby ste tieto 3 minúty strávili objímaním dieťaťa a pýtali sa ho, ako sa má, čo má nové a čo sa dialo v čase, kým ste s ním neboli. Je obzvlášť dôležité dodržiavať toto pravidlo, keď vyzdvihnite svoje dieťa z materskej školy, školy alebo keď sa vrátite domov z práce a ono tam už je.

Dopátrajte sa k odpovedi

A hoci sa možno mnohí rodičia dočkajú odpovede, že "nič sa nedialo", že "všetko je po starom", nenechajte sa odradiť. Deťom (najmä tým starším) síce niektoré veci naozaj nemusia pripadať dôležité, no v ich živote sa môžu diať naozaj veľké veci. Pozrite si teda, aký rozvrh mali v daný deň a pýtajte sa na konkrétne vyučovacie hodiny. "Vypáčte" z neho, čo preberali, aké boli pani učiteľky, ktorí spolužiaci (ne)poslúchali a spýtajte sa pokojne aj na to, čo mali v škole na obed.

Pravidlo troch minút však neznamená, že to celé bude trvať iba tri minúty. Slúži totiž na to, aby sa medzi vami rozprúdila debata, ktorá sa bude postupne rozvíjať, vďaka čomu môžete mať ucelený obraz o celom dni vášho dieťaťa.