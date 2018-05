TASR

V prípade potreby je v Bachledovej doline k dispozícii defibrilátor

Ide o prenosný prístroj určený pre použitie pri laickej, ale aj odbornej prvej pomoci v prípade, že dôjde k náhlemu zastaveniu krvného obehu.

Na archívnej snímke Chodník korunami stromov v Bachledovej doline neďaleko obce Ždiar v okrese Poprad. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Ždiar 22. mája (TASR) – Pri Chodníku korunami stromov v Bachledovej doline je od utorka návštevníkom k dispozícii automatický externý defribrilátor. "Rozhodli sme sa ho umiestniť na toto miesto kvôli tomu, že je tam dlhý dojazd záchrannej zdravotnej služby zo Ždiaru a chodieva tam množstvo ľudí. Je tam teda väčšia pravdepodobnosť, že niekomu môže prísť zle, nevoľno, zatočiť sa hlava. Niektorí ľudia zároveň chodia ku chodníku peši, takže sa môže stať, že dôjde k celkovému vyčerpaniu, slabosti a následnému zastaveniu obehu," uviedol pre TASR predseda občianskeho združenia Záchrana František Majerský.

Práve tento prístroj dokáže ľuďom s kolapsom pomôcť a zachrániť im život, keďže pri zastavení obehu sám rozhodne, či je potrebné, aby pacient dostal výboj. "Človek následne stlačí gombík a prístroj výboj podá a pacientovi môže odstrániť komorovú situáciu," objasnil Majerský. Ide o prenosný prístroj určený pre použitie pri laickej, ale aj odbornej prvej pomoci v prípade, že dôjde k náhlemu zastaveniu krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie.

"Už sa tu, v Bachledovej doline, v minulosti stali prípady, kde mohol byť ten prístroj použitý. Odteraz už bude v prípade potreby k dispozícii. Dúfame, že ho nebude potrebné použiť, ale keď už sa tak stane, veríme, že pomôže zachrániť ľudský život," konštatoval Majerský. Prístroj zakúpil za približne 1700 eur prevádzkovateľ Chodníka korunami stromov, ktorý sa od otvorenia na jeseň minulého roka stal jednou z najvyhľadávanejších turistických atrakcií v regióne.

Automatický externý defibrilátor už je umiestnený napríklad pri Mestskej informačnej kancelárii v Poprade na Námestí sv. Egídia, rovnako v Spišskej Novej Vsi, vo Svidníku, v Kežmarku, ale aj v obci Liptovská Teplička. "Okrem horských chát vo Vysokých Tatrách takto vysoko tento prístroj ešte nie je ako tu, v Bachledovej doline. Komunikujeme v tejto súvislosti aj s vedením Prešovského samosprávneho kraja, uvidíme, ako sa to bude dať zrealizovať, ale boli by sme radi, keby takýto prístroj bol v každom jednom okresnom meste. Najlepšie, keby ho mala napríklad v aute polícia, ktorá sa pohybuje medzi ľuďmi, takto to funguje v zahraničí, a hlavne, aby bol k dispozícii verejnosti na takých miestach, kde je veľký pohyb ľudí, ako sú športoviská, haly, železničné stanice a podobne," uzatvára Majerský.