TASR

Dnes o 13:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní České automobilky investujú v Indii

Do troch rokov chce koncern Volkswagen v Indii vyrábať až 300.000 áut ročne.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Praha 22. mája (TASR) - Veľkí hráči českého automobilového priemyslu obracajú pozornosť k Indii. Tamojšia vláda oznámila, že v nasledujúcich rokoch výrazne podporí výrobu áut. Cieľom je do roku 2026 takmer strojnásobiť výrobu na 9,4 milióna osobných vozidiel ročne.

"Očakáva sa, že do roku 2020 sa India stane štvrtým najväčším producentom automobilov po Číne, Japonsku a USA," uviedol Tomáš Rousek z indickej kancelárie agentúry CzechTrade. Prítomnosť českých výrobcov áut, dielov a súčiastok na indickom trhu je podľa neho preto nevyhnutná.

Najväčšie plány má aktuálne Škoda Auto, ktorá už v Indii pôsobí. Vlani dodala zákazníkom na tamojšom trhu 17.400 vozidiel, čo je takmer o tretinu viac než v roku predtým. V nasledujúcich rokoch plánuje v Indii investovať približne 1 miliardu eur.

Vedenie skupiny Volkswagen, do ktorej Škoda Auto patrí, navyše poverilo českú firmu, aby pre celý koncern vytvorila stratégiu preniknutia na indický trh. Cieľom koncernu je od roku 2021 v Indii ponúknuť dve cenovo dostupné autá značiek Škoda a Volkswagen.

Do troch rokov chce koncern v Indii vyrábať až 300.000 áut ročne. Do budúcnosti počíta s ďalším rastom. Škoda má dnes výrobný závod v západoindickom meste Aurangabad. Plánované zvyšovanie kapacity si pravdepodobne vyžiada investície do jeho rozširovania, to však Škodovka zatiaľ nepotvrdila.

India patrí už dnes k vôbec najdôležitejším trhom kopřivnického výrobcu nákladných vozidiel Tatra Trucks. "Kľúčovým teritóriom zostáva Česko, kde sa vlani predalo 435 tatroviek, nasleduje práve India s 367 vozidlami," uviedol hovorca Tatra Trucks Andrej Čírtek.

Aktuálne firma v Indii rokuje o dodávke podvozkov pre armádne vozidlá. Spoločnosť spolupracuje so štátnou firmou Beml, v ktorej továrni neďaleko mesta Bangalúr sa vozidlá pre tamojší trh kompletizujú. V tejto spolupráci plánuje Tatra pokračovať aj v budúcnosti.