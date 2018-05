Dominika Dobrocká

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rozplakal otca aj celú rodinu. Chlapec potajomky 6 rokov študoval, aby odčinil sklamanie rodičov, ktoré im spôsobil

Po obrovskom sklamaní sa mladík rozhodol potešiť svojich rodičov. Prekvapenie rozplakalo celú rodinu.

— Foto: Facebook/Hanss Mujica

AUSTIN 22. mája - Ten, kto okúsil štúdium na vysokej škole, vie, že to nie je vždy prechádzka ružovou záhradou. Česť výnimkám. Áno, existujú aj takí študenti, ktorí odchádzajú zo skúšok so samými „Á-čkami“. Väčšina však tento pocit nepozná a povedzme si pravdu, dôležité to naozaj v tom skutočnom živote nie je. Roky na škole však neprežívajú len priamo študenti, ale aj ich rodičia, ktorí sú mnohokrát zúfalí z výsledkov a nezodpovednosti svojich detí. Rovnako to bolo aj v rodine študenta Hanssa Mujica, ktorý svoju beztak skúšanú rodinu ešte viac potrápil.

Foto: Facebook/Hanss Mujica

Už na strednej škole mladý, 24-ročný muž nevynikal. Po nastúpení na vysokú školu toto trápenie pokračovalo a vyvrcholilo v poslednom ročníku, kedy bol Hanss zo štúdia vylúčený. Sklamanie rodičia nedokázali zakryť a pri pohľade do ich očí si Hanss uvedomil, čo spôsobil. V tvárach rodičov zbadal pohľad, ktorý sa u nich naposledy objavil po smrti svojho staršieho brata. Práve tento okamih zmenil jeho myslenie a cieľ.

U Hanssana nastala radikálna zmena a príprava najväčšieho prekvapenia pre rodičov. Rozhodol sa vysokú školu dokončiť poza chrbát svojich blízkych. Nevedel sa dočkať a tešil sa na moment, kedy svojim rodičom oznámi, že štúdium dokončil úspešne. Vymyslel to však veľmi prefíkane. Svojim rodičom jedného krásneho dňa oznámil, aby sa slušne obliekli. Ako dôvod uviedol spoločné fotografovanie pre jeho projekt. Keď sa rodičia zišli a začalo sa fotenie, v pozadí sa objavil ich chlapec pripravený na ich spoločný veľký deň. „Nevedia, že promujem,“ stálo na odkaze, ktorý držal v rukách.

Foto: Facebook/Hanss Mujica

Nič netušiaci rodičia zrazu dostali do rúk list, v ktorom boli ukryté aj pozvánky na Hanssovu promóciu. „Vy ste dôvod, prečo som začal a kvôli vám som školu dokončil,“ zneli slová, ktorými sa syn svojej milovanej matke a otcovi poďakoval z hĺbky svojho srdca. Je absolútne pochopiteľné, že počas týchto minút sprevádzali rodinu rôzne emócie a ani jeden z nich sa neubránil slzám.

Vidieť to môžete aj v tomto dojímavom videu, ktoré celú scénu zachytáva.