TASR

Dnes o 11:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Digitálnym lídrom SR sa po premiérovi Pellegrinim stala M. Slabejová

Za digitálneho lídra menujú členské štáty Európskej únie predstaviteľa, ktorý v krajine reprezentuje rozvoj informačno-komunikačných technológií a technologických inovácií.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 22. mája (TASR) – Novou digitálnou líderkou Slovenska (Digital Champion) sa stala generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Martina Slabejová. Na tomto poste tak vystriedala súčasného premiéra SR Petra Pellegriniho (Smer-SD). V utorok na konferencii Jarná Itapa to oznámil vicepremiér Richard Raši (Smer-SD).

Za digitálneho lídra menujú členské štáty Európskej únie (EÚ) predstaviteľa, ktorý v krajine reprezentuje rozvoj informačno-komunikačných technológií a technologických inovácií. "Martina Slabejová sa vo svete informačných technológií pohybuje už veľmi dlho. Takmer dva roky je zodpovedná za riadenie informatizácie verejnej a štátnej správy na Slovensku a už sa dostavujú prvé výsledky. V novej pozícii má moju plnú podporu," skonštatoval Raši.

Doposiaľ bol digitálnym lídrom Slovenska Rašiho predchodca na poste vicepremiéra pre investície a informatizáciu, súčasný premiér Peter Pellegrini. "Slovenským digitálnym lídrom som sa stal ešte ako štátny tajomník na ministerstve financií a pokračoval som ako minister školstva, predseda NR SR a aj ako vicepremiér pre investície a informatizáciu. Pri súčasných povinnostiach predsedu vlády však cítim, že by som sa jednoducho nemohol naplno venovať digitálnej agende. Odovzdávam tento titul Martine Slabejovej, ktorá o svojich kvalitách každodenne presviedča ako šéfka riadenia informatizácie," priblížil Pellegrini.

Hlavnou prioritou novej digitálnej líderky Slovenska je najmä zjednodušenie IT služieb štátu pre občanov a podnikateľov. "Informatizácia verejnej správy a prechod Slovenska na digitálnu ekonomiku je môj denný chlieb, pričom svoju prácu sa snažím robiť najlepšie ako viem. Priniesť občanom lepšie elektronické služby štátu postavené na dobrých, kvalitných a bezpečných dátach je to, o čo sa spolu s kolegami na našom úrade, ale aj na ostatných rezortoch snažíme. Pozícia digitálneho lídra však predstavuje aj ďalší dôležitý rozmer, a tým je prezentácia našej krajiny v zahraničí, a to, aby sme sa na mape Európy v oblasti digitalizácie posunuli na popredné miesta. Budem sa preto veľmi snažiť, aby som v tejto pozícii naplnila očakávania," avizovala Slabejová.