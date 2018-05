TASR

Dnes o 11:44 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Kane bude kapitánom Anglicka na futbalových MS v Rusku

Harry Kane strelil v uplynulej sezóne Premier League 30 gólov.

Futbalista Harry Kane, archívna snímka. — Foto: TASR /AP

Londýn 22. mája (TASR) - Útočník Tottenhamu Hotspur Harry Kane bude kapitánom anglickej futbalovej reprezentácie na MS v Rusku. V utorok to oznámil tréner Albiónu Gareth Southgate. Kane strelil v uplynulej sezóne Premier League 30 gólov a mal leví podiel na tom, že "kohúti" sa prebojovali do Ligy majstrov.

"Harry je výrazná osobnosť, má skvelé vlastnosti, ktoré ho predurčujú do role kapitána. Je to pravý profesionál a vie nastaviť štandard, čo je v tejto funkcii mimoriadne dôležité. Má všetky predpoklady na to, aby bol jedným z najlepších kapitánov na svete," citovala slová Southgatea agentúra dpa.

Kouč Anglicka po svojom nástupe do funkcie rotoval kapitánov, okrem Kanea sa s páskou na ruke objavili aj Jordan Henderson a Eric Dier. "Harry je pre nás najlepšia voľba, dokáže potiahnuť tím," dodal Southgate na margo kanoniera, ktorý debutoval v reprezentácii v marci 2016 v kvalifikačnom dueli o postup na EURO 2016 proti Litve. Na konte má zatiaľ 23 zápasov za národný tím, v ktorých strelil 12 gólov.