Dnes o 11:13 Už je to definitívne: Na MS 2019 hrajú Slováci v Košiciach

O tom, kde budeme hrať budúci rok na MS v ľadovom hokeji je už definitívne rozhodnuté.

— Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 22. mája (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia bude na domácich MS 2019 hrať v základnej skupine v Košiciach. Jej súperi sú Kanada, USA, Fínsko, Nemecko, Dánsko, Francúzsko a Veľká Británia. Oficiálna informácia odznela na utorkovej tlačovej konferencii Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a organizátorov vrcholného podujatia.

Svetový šampionát sa bude konať od 10. do 26. mája 2019, pôvodný termín mal byť o týždeň skôr. Takisto nastala zmena oproti kľúču rozdelenia skupín, ktorý sa odvodzuje z rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Využila sa možnosť jednej úpravy, organizátori v prospech marketingových a fanúšikovských priorít domácu reprezentáciu vymenili s Nórskom. Očakáva sa, že Slováci zaplnia halu v Košiciach a Česi s Rakúšanmi v Bratislave, to by mali byť najväčšie fanúšikovské enklávy. "Chceme, aby majstrovstvá boli aj z hľadiska záujmu ľudí úspešné. Očakávame, že príde viac ako 450 tisíc divákov," zdôraznil Martin Kohút, šéf SZĽH.