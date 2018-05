TASR

Dnes o 21:41 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Festival Milujem svoje mesto aktívne podporí vyše 3000 dobrovoľníkov

Vlani sa do nultého ročníka festivalu dobrovoľníckej činnosti zapojilo takmer 1500 mladých ľudí.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Ján Siman

Prešov 21. mája (TASR) – V Prešove sa v pondelok zapojilo do čistenia a skrášľovania mesta okolo 1300 dobrovoľníkov v rámci festivalu Milujem svoje mesto. Podujatie bude trvať do piatku 25. mája. Na dobrovoľníckej činnosti v prospech mesta sa v priebehu týždňa vystrieda viac ako 3000 dobrovoľníkov z radov študentov, skautov a neziskových organizácií. Informoval o tom tlačový referent mesta Milan Grejták.

Vlani sa do nultého ročníka festivalu dobrovoľníckej činnosti zapojilo takmer 1500 mladých ľudí. V tomto roku dvojnásobný počet zaregistrovaných ľudí ochotných bezplatne pracovať v prospech mesta dáva priestor na vykonanie ešte väčšieho množstva práce. Organizátori pripravili harmonogram činností. Prvý deň mali Prešovčania možnosť vidieť dobrovoľníkov v centre mesta, kde čistili okolie stromov pod ozdobnými mrežami od ohorkov a buriny. Upratovali aj lokality smerom do Hanisky a v okolí amfiteátra.

Druhý deň budú čistiť schody a plot na Duklianskej a Veselej ulici. Ďalšia skupina sa postará o relaxačnú lokalitu smerom na Cemjatu a Kvašnú vodu.

Dobrovoľníkov v ďalších dňoch čaká aj maľovanie zábradlia, prekopávanie detských pieskovísk, čistenie rigolov od nánosov a buriny. Postarajú sa o čisté prostredie v okolí letného kúpaliska, lanového centra a Kostola Kráľovnej pokoja, tiež v Parku matiek a na cyklistickom chodníku na Sídlisku III. Vyčistia aj okolie vodárenskej veže a pred vstupom na cintorín.

Ochotní mladí ľudia budú natierať lavičky, čistiť vnútro odpadkových košov smerom na Kalváriu a vysadia stromčeky na uliciach Sekčovskej, Višňovej a Laca Novomestského. V starom meste vyzbierajú odpadky a odstránia burinu na Františkánskom námestí, okolo Divadla Jonáša Záborského i pri zastávkach MHD.

Stredoškoláci budú pracovať v prospech mesta v týždni, kedy ich starší spolužiaci maturujú a školy im vytvárajú náhradný program. Organizátori chcú ukázať, že v mladá generácia chce budovať pozitívny vzťah k svojmu mestu, a že pri správnej motivácii dokáže vytvárať aj nezištné hodnoty. „Išli sme do toho so srdcom, urobiť niečo pre svoje okolie iba tak, nezištne. Boli sme prekvapení nielen tým, koľko mladých ľudí prišlo, ale aj pozitívnym hodnotením tých, ktorí sa pri nás pristavovali," pripomenula Iveta Birošová minuloročné skúsenosti z brigádovania so svojimi žiakmi.

Grejták uviedol, že v minulom roku dobrovoľníci počas šiestich dní vytvorili svojou prácou hodnotu vo výške 19.000 eur.