Dnes o 21:40 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vodný slalom: Slováci chcú na ME zabojovať, majú najvyššie ciele

Kontinentálny šampionát však minie úradujúceho strieborného medailistu v C1 z olympiády v Riu de Janeiro 2016 Mateja Beňuša.

Na snímke slovenskí vodní slalomári bratranci zľava Ladislav a Peter Škantárovci počas tlačovej konferencie pred odchodom na Majstrovstvá Európy 21. mája 2018 v Bratislave. — Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 21. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome chcú na ME v Prahe (1. - 3. júna) opäť zabojovať o najvyššie méty. Kontinentálny šampionát však minie úradujúceho strieborného medailistu v C1 z olympiády v Riu de Janeiro 2016 Mateja Beňuša. Ten totiž skončil v národnej kvalifikácii medzi kanoistami až štvrtý.

Na ME necestujú ani trojnásobní olympijskí šampióni Peter a Pavol Hochschornerovci, chýbať však nebudú bratranci Ladislav a Peter Škantárovci, či Tomáš Kučera s Jánom Bátikom a Juraj Skákala s Matúšom Gewisslerom. "Tak ako býva zvykom, je veľmi ťažké stanovovať nové výkonnostné ciele. Výsledky môžu byť len veľmi ťažko zásadne lepšie, keďže sme vlani získali 10 medailí. Preto sme si nedávali konkrétne ciele, ale chceme sa k nim čo najviac priblížiť," uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii viceprezident Slovenskej kanoistiky sekcie divokých vôd Richard Galovič.

Pre Škantárovcov však bude pražský šampionát rozlúčkou s kategóriou C2, pretože túto disciplínu Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) vyradila z programu majstrovstiev sveta, aj zo Svetového pohára. "My sme tušili už po tom, čo našu kategóriu vyradili z programu OH, že bude upadať. Ale netušili sme, že ju úplne vymažú z mapy. Je to naozaj nešťastné rozhodnutie, stále si myslím, že sa to dalo nejakým spôsobom zachrániť. Bohužiaľ, rozhodnutie je aké je, nebudeme teraz plakať nad rozliatym mliekom. Urobili sme všetko pre to, aby sme upozornili, že by to bola škoda," povedal pre TASR Ladislav Škantár.

Pre bratrancov však sezóna napriek tomu nekončí: "Oficiálne sa tam rozlúčime s C2 na tento rok a možno aj navždy. Ale my budeme pokračovať v kategórii C2 šprint. Tento týždeň sme sa úspešne nominovali do reprezentačného družstva, takže presadneme do inej lode a zúčastníme sa na Svetových pohároch. Celú prípravu potom budeme smerovať k majstrovstvám sveta. Jednak k slalomovým, pretože ako "cédvojkári" sme si urobili vlastný SP. Jedny preteky budú vo Švédsku, druhé kolo bude v Prahe a tretie by malo byť v Španielsku. Čo sa týka šprintov, chceli by sme sa zúčastniť na MS v šprinte v Španielsku. Za akých podmienok to bude a či to budeme ešte robiť profesionálne, to sa uvidí v najbližšej dobe, Ale chceli by sme športovať ďalej," L. Škantár.

Zrušenú kategóriu C2 nahradila ženská C1. Rozhodnutie ICF je zrejme nezvratné, aj keď Ladislav Škantár vyjadril nádej: "Ono sa to dá zvrátiť, tak ako každé rozhodnutie. V podstate sme boli zvyknutí, že ICF robilo veľa nelogických rozhodnutí, častokrát sa počas sezóny menili pravidlá. Otázka je, prečo to vôbec zrušili a prečo by to mali neskôr vrátiť späť. Je to otázka na funkcionárov. Ale európska kanoistická federácia túto disciplínu udržala."

Pre oboch pretekárov je dôležité, že aj po zrušení C2 môžu sedieť spolu v jednej lodi. "C2 šprint je podobná kategória ako tá, čo sme jazdili doteraz. Akurát sa nejazdí cez bránky. Ale ide sa na tých istých tratiach, alebo aj na divokých riekach. Rozdiel je v tom, že loď je užšia, vyššia a rýchlejšia. Musíme si na to zvyknúť, ale ako juniori sme na MS skončili štvrtí. Potom sme s tým prestali, teraz sa k tomu vraciame. Chce to veľa tréningu," poznamenal Peter Škantár.

Medzi kajakármi budú v Prahe súťažiť Jakub Grigar, Martin Halčin a Jakub Stanovský, kajakárky cestujú v zostave - Elena Kaliská, Eliška Mintálová a Michaela Haššová. V disciplíne C1Ž sa v Prahe predstavia Monika Škáchová, Simona Maceková a Soňa Stanovská.

Silná je opäť mužská výprava kanoistov, o medaily budú bojovať Alexander Slafkovský, Michal Martikán a Marek Mirgorodský. Pre Martikána je to už 24. sezóna v reprezentácii. "Samozrejme, že keby som nechcel bojovať o najvyššie umiestnenia, ktoré tento šport ponúka, tak by som to už nerobil. Stále sa ukazuje, že pokiaľ mi vyjdú preteky, tak môžem byť medzi najlepšími. A to je základ toho, že sa tomu stále venujem. Na ME sa budem snažiť zajazdiť čo najlepšie. Urobím pre to všetko, na tom sa za 24 rokov nič nezmenilo," povedal Martikán pre TASR.