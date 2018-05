TASR

Martinez oznámil širšiu nomináciu Belgicka na MS, chýba Nainggolan

Nekompromisný stredopoliar sa v uplynulých dvoch rokoch nedostal ani raz do základnej zostavy 44-ročného trénera napriek tomu, že v rímskom klube je ústrednou postavou.

Roberto Martinez, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Brusel 21. mája (TASR) - Tréner belgickej futbalovej reprezentácie Roberto Martinez oznámil širšiu nomináciu na majstrovstvá sveta 2018 v Rusku. V 28-člennom výbere chýba stredopoliar AS Rím Radja Nainggolan.

"Nemyslím si, že Radja by bol spokojný s úlohou v tíme, ktorú by sme mu mohli dať. V klube je jednou z kľúčových postáv, no my mu toľko priestoru nemôžeme poskytnúť. Nebolo to ľahké rozhodnutie, pretože si uvedomujeme, že je veľmi populárny," citovala Martineza agentúra AP.

Nekompromisný stredopoliar sa v uplynulých dvoch rokoch nedostal ani raz do základnej zostavy 44-ročného trénera napriek tomu, že v rímskom klube je ústrednou postavou. S "vlkmi" sa dostal do semifinále tohtosezónnej Ligy majstrov, kde Rimania nestačili na FC Liverpool.