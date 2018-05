TASR

Dnes o 16:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ovocinári z Partizánskeho: Tohtoročná úroda jahôd je lepšia než vlani

Vlani ovocinárom podľa nej zamrzlo 30 až 40 % úrody jahôd na piatich hektároch, v tomto roku ich je vyrastených deväť hektárov.

Tohtoročnej úrode jahôd v Návojovciach pri Partizánskom prialo dobré počasie bez mrazov. V pondelok 21. mája 2018 začali so samozberom. — Foto: TASR/Alexandra Moštková

Partizánske 21. mája (TASR) - Tohtoročnej úrode jahôd v Návojovciach pri Partizánskom prialo dobré počasie bez mrazov. Minulý rok totiž rátali tamojší ovocinári pri jahodách či jablkách škody v státisícoch, zlú úrodu tam mali niekoľko rokov po sebe.

V Návojovciach začali v pondelok so samozberom jahôd. "Konečne máme dôvod na široký úsmev, máme krásne jahody, máme ich veľa a po niekoľkých rokoch strádania sa môžeme pochváliť nádhernými jahodami, kráľovskými. Po iné roky sme vždy o ne vďaka mrazom, ktoré boli dokonca v máji, prišli. Vďaka tomu, že teraz nemrzlo, máme dôvod na radosť," skonštatovala Antónia Marková zo spoločnosti Fructop so sídlom v Ostraticiach.

Vlani ovocinárom podľa nej zamrzlo 30 až 40 % úrody jahôd na piatich hektároch, v tomto roku ich je vyrastených deväť hektárov. Intenzívny samozber jahôd potrvá podľa odhadu firmy asi tri týždne, potom sa už budú týždeň dozbieravať.

Veľké straty zaznamenali ovocinári pri minuloročnej úrode aj pri jablkách, zmrznutých tam bolo asi 80 % úrody, pripomenul konateľ firmy Miloš Šebo. "Finančná strata bola asi 1,5 milióna eur. Nedostali sme kompenzácie, bol to veľmi ťažký rok, bolo to len o prežití. Prepustili sme 30 % ľudí, čo je asi 25 pracovníkov," spomenul.

Jabĺk pestujú partizánski ovocinári podľa neho na asi 200 hektároch, pričom očakávajú, že tento rok po viacerých ťažkých rokoch bude plná úroda celkom veľmi dobrej kvality. "Samozrejme, je ešte len koniec mája pred nami, otázka je sucho, prípadne nejaké ľadovce, ale zatiaľ je spokojnosť," vysvetlil.

So zberom jabĺk pri Partizánskom by mali začať v septembri, októbri tohto roka. "S pracovnými silami to tiež nie je jednoduché, opierame sa o zahraničných pracovníkov. Je o nich však veľký záujem, nebude tak jednoduché pozbierať úrodu," dodal Šebo.