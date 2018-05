TASR

Pumptracková dráha v Spišskej Belej bude hotová v polovici júna

Na výstavbu pumptracku je určených 30.000 eur.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Erika Ďurčová

Spišská Belá 21. mája (TASR) – Pri Belianskom rybníku v Spišskej Belej začali s výstavbou bike parku aj s tzv. pumptrackovou dráhou. Tá by mala byť podľa primátora mesta Štefana Bieľaka uvedená do prevádzky v polovici júna. "Realizácia je možná vďaka úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko Interreg VA-2020 a cieľom projektu je podpora rozvoja cykloturistiky na našom území," uviedol.

Mikroprojekt realizuje belianska samospráva v spolupráci s mestom Szczawnica a okrem bike parku pribudnú v areáli aj exteriérové workoutové prvky na cvičenie. "Na výstavbu samotného pumptracku je určených 30.000 eur, z toho 95 percent je dotácia z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu, zvyšných päť percent je príspevok z nášho rozpočtu," doplnil Bieľak s tým, že výstavba bike parku je rozdelená do niekoľkých etáp, pričom zemné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. Zhotoviteľom belianskeho pumptracku je známy staviteľ týchto dráh na Slovensku Roman Koločay.

Na mikroprojekt získala samospráva celkovo takmer 59.000 eur, okrem výstavby bike parku je jeho súčasťou aj organizácia Dňa na kolesách. Toto športové podujatie má vytvoriť tradíciu v slovensko-poľskom pohraničí. "Projekt ako taký je zameraný na modernizáciu cezhraničnej infraštruktúry v oblasti cykloturistiky a najmä spoločného poľsko-slovenského značkového cezhraničného turistického projektu a to je Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier. V rámci nej sa doplní infraštruktúra k existujúcim cyklotrasám v okolí Spišskej Belej," dodáva primátor.

Okrem bike parku finišujú v regióne aj s výstavbou ďalších dvoch cyklistických trás. Jedna spája mestskú časť Strážky so Spišskou Belou a ďalšia vedie z Tatranskej Kotliny smerom na Ždiar. Okrem toho je v pláne aj chodník pre cyklistov zo Spišskej Belej smerom na Slovenskú Ves, ktorý by mal následne postupne spájať obce a mestá až do Starej Ľubovne.