Dojímavá rozlúčka Iniestu: Bolo to neuveriteľných 22 rokov

Po triumfe nad Realom Sociedad San Sebastian 1:0 na vypredanom Camp Nou sa skončila éra ďalšieho velikána futbalovej Barcelony.

Futbalisti FC Barcelony vyhadzujú do vzduchu spoluhráča Andresa Iniestu po zápase 38. kola španielskej La Ligy FC Barcelona - Real Sociedad 20. mája 2018 v Barcelone. V nedeľu večer sa na Camp Nou v drese FC Barcelona skončila aj éra velikána Andresa Iniestu. Tridsaťštyriročný špílmacher Kataláncov sa lúčil vo víťaznom zápase proti Realu Sociedad San Sebastian, o čom rozhodol gól Brazílčana Coutinha. — Foto: TASR/AP

Barcelona 21. mája (TASR) - Andres Iniesta sa v nedeľu večer definitívne rozlúčil s dresom FC Barcelona. Po triumfe nad Realom Sociedad San Sebastian 1:0 na vypredanom Camp Nou sa tak skončila éra ďalšieho velikána "blaugranas".

Zaplnený štadión pripravil tridsaťštyriročnému špílmachrovi Kataláncov, ktorý hral do 82. minúty, už pred úvodným hvizdom krásne choreo na tribúnach. Pri odchode z trávnika mu diváci ponúkli mohutné "standing ovations". Už v apríli oznámil, že po šestnástich sezónach a 674 zápasoch skončí v FC Barcelona, v ktorom získal dokopy 32 trofejí, vrátane štyroch titulov v LM a deviatich v La Lige. V nedeľu sa rozlúčil opäť s majstrovskou trofejou v rukách. V klubovej kariére by mal pokračovať mimo Európy.

"Bolo to neuveriteľných 22 rokov a bolo pre mňa cťou bojovať za tento klub. Pre mňa je to najlepší klub na svete. Chcem sa poďakovať každému môjmu spoluhráčovi a všetkým vám na štadióne. Odchádzam vo veku 34 rokov, no moje srdce tu zostane naveky," povedal Iniesta so slzami v očiach priamo na štadióne.

Iniesta na MS 2010 strelil vo finále víťazný gól, okrem toho má na konte dva tituly majstra Európy z rokov 2008 a 2012. S reprezentačnou kariérou by sa mal rozlúčiť po tohtoročných MS. "Pokiaľ sa nič zvláštne neudeje, majstrovstvá sveta budú mojou poslednou akciou v národnom tíme."

Počas nedeľňajšej rozlúčky bola na štadióne i Iniestova rodina, ku ktorej sa pridal aj jeho dlhoročný spoluhráč z tímu a reprezentácie Xavi Hernandez. "Stále si pamätám, ako som videl Andresa prvýkrát hrať. Bolo to v mládežníckom tíme a niekto z klubu mi povedal: 'Xavi, tam dole je chlapec, ktorý bude raz najlepší'. Keď som ho videl hrať, povedal som si: 'Čo sa to deje, ten chalan nevyzerá ako ja, i keď mi to všetci hovoria. Je iný.' Bol kreatívnejší, lepší driblér a vedel hrať na krídlach a centrovať. Videli ste ho hrať a bola to šou," povedal o ňom Xavi.

"Iniestov odchod nás veľmi ovplyvnil. Dal nám toho nesmierne veľa na ihrisku i mimo neho," povedal stredopoliar Barcelony Ivan Rakitič.

Na španielskych trávnikoch prebehla o pár hodín skôr aj iná rozlúčka. V nedeľu ukončil svoje pôsobenie v materskom Atleticu Madrid Fernando Torres, majster sveta a dvojnásobný majster Európy sa na Wanda Metropolitano pred 63.229 divákmi lúčil štýlovo. Pri remíze 2:2 s Eibarom strelil dva góly. Tridsaťštyriročný útočník mal na rukáve kapitánsku pásku, jeho spoluhráči nastúpili s jeho menom na dresoch. Torres prišiel do klubu ako 11-ročný v roku 1995 a neskôr sa stal jeho najmladším kapitánom vo veku 19 rokov. V drese "Atleti" odohral počas dvoch pôsobení 404 duelov a strelil 129 gólov.

Fanúšikovia vytiahli pred zápasom obrovský transparent so slovami: "Od chlapca k legende". "Chcem sa poďakovať svojmu starému otcovi, ktorý mi dal najväčší dar, aký môžete dať chlapcov, spravil zo mňa fanúšika Atletica. Bola pre mňa veľká česť nosiť tento dres," povedal s tým, že zatiaľ neprezradí, kam povedú jeho ďalšie kroky.