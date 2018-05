TASR

Dnes o 14:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Inter postúpil cez Lazio do Ligy majstrov, Icardi: Šialený zápas

Okrem Interu sa v skupinovej fáze predstavia aj šampióni z Juventusu Turín, SSC Neapol s Marekom Hamšíkom a AS Rím.

Futbalista Interu Miláno Mauro Icardi. — Foto: TASR/AP

Miláno 21. mája (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sa po šiestich rokoch vrátia do Ligy majstrov. Účasť v skupinovej fáze nasledujúcej sezóny si zabezpečili v hodine dvanástej. Slovenský obranca Milan Škriniar so spoluhráčmi o tom rozhodli v priamom súboji s konkurentom o štvrté miesto v tabuľke Serie A Laziom Rím.

"Liga majstrov bol náš cieľ už od úvodu sezóny. Od začiatku sme si boli vedomí našej sily a nakoniec sa nám tam aj podarilo dostať. Po šialenom zápase," povedal kapitán "nerazzurri" Mauro Icardi.

Nedeľňajší duel záverečného kola na vypredanom Stadio Olimpico mal dramatický priebeh. Domáce Lazio viedlo vďaka "vlastencu" Ivana Perišiča a gólu Felipeho Andersona ešte v 75. minúte 2:1, no záver patril hosťom. V 78. minúte premenil jedenástku Icardi, po druhej žltej išiel predčasne pod sprchy Senad Lulič a Inter využil presilovku už po troch minútach. Postupový gól strelil hlavou po rohu Matias Vecino. V záverečných sekundách videl červenú za nešportové správanie ďalší hráč Lazia Patric Gabarron, ktorý pritom ani nebol na ihrisku.

"Nerazzurri" tak preskočili Lazio na štvrtom mieste, zaručujúcom účasť v skupinovej fáze LM, pri rovnosti bodov rozhodli lepšie vzájomné zápasy. Rimania sa musia uspokojiť s Európskou ligou.

"Počas sezóny sme sa veľmi zlepšili, ale toto štvrté miesto môže byť iba štartovací bod. Gratulujem všetkým. Teraz musíme dokázať ešte viac," povedal brankár Samir Handanovič pre oficiálnu stránku Interu. "Po niekoľkých ťažkých rokoch sme chceli štvrté miesto za každú cenu. Po šialenom zápase sme svoj cieľ splnili. Fanúšikovia boli fantastickí, vytvorilo sa medzi nami špeciálne puto. Chcem sa poďakovať aj trénerovi, že nás dostal späť do LM," dodal obranca Andrea Ranocchia.

Naopak, veľké sklamanie zavládlo na strane Lazia, viacerí jeho hráči ostali po záverečnom hvizde ležať na trávniku so slzami v očiach. "Asi sme si mali zaistiť LM už skôr a nemuseli by sme to robiť v tomto ťažkom poslednom zápase. Asi to bol osud, takáto noc nás bude mátať ešte dlho," smútil tréner Simone Inzaghi. Za prehru nevinil Stefana de Vrija, po ktorého faule odpískal rozhodca penaltu. "Ak by to spravil niekto iný, nič by sa nezmenilo. Bola to nehoda. Stefan odohral skvelý zápas a nasadil by som ho znova," uviedol.

Icardi sa vďaka premenenej jedenástke dotiahol na čelo tabuľky strelcov a s 29 gólmi ju ovládol spolu s Cirom Immobilem z Lazia. "Teší ma, že som kráľ strelcov, ale ešte viac to, že tieto góly nás dostali späť do Ligy majstrov. Pri penalte mi všetci dôverovali a keď som si postavil loptu, myslel som na svojich spoluhráčov a na tú zodpovednosť, ktorú mi každý deň dávajú, keď mi zveria kapitánsku pásku," povedal Icardi.

Okrem Interu sa v skupinovej fáze predstavia aj šampióni z Juventusu Turín, SSC Neapol s Marekom Hamšíkom a AS Rím.