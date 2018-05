TASR

Tripartita podporila zvýšenie prostriedkov pre sociálne služby

Z pohľadu štátu bude na sociálne služby pridaných 27 miliónov eur.

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, archívna snímka — Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 21. mája (TASR) – Tripartita podporila nariadenie vlády o valorizácii prostriedkov, ktoré pôjdu na sociálne služby pre budúci rok, v tomto bode však bude pokračovať diskusia. Jednotlivé nezrovnalosti, ktoré sa objavia, bude ministerstvo riešiť individuálne. Dohodli sa na tom v pondelok na rokovaní sociálni partneri.

Z pohľadu štátu bude na sociálne služby pridaných 27 miliónov eur. "Zvyšuje sa z 50 % objemu prostriedkov pre ambulantné služby v porovnaní s kamennými domami na dve tretiny," priblížil minister práce Ján Richter (Smer-SD) s tým, že ide o nárast na 66 % až takmer 67 % prostriedkov.

S týmto nariadením súhlasilo aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), pričom poukázali na to, že môžu vznikať nezrovnalosti vzhľadom na to, že dostávajú aj staršie žiadosti. "Chceli by sme to riešiť tým spôsobom, že najprv aby bola objednávka zo strany zariadenia alebo príslušného občana a potom aby sme mohli my na to reagovať, pokiaľ takéto financovanie bude," ozrejmil 1. podpredseda ZMOS Jozef Dvonč.

V niektorých prípadoch dochádza k nezrovnalostiam medzi tým, čo si občan vyberie a čo mu môže obec poskytnúť, upozornil 1. viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský. "Som rád, že sme sa dohodli na tom, že budeme všetky takéto prípady individuálne vyhodnocovať," dodal.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR podľa viceprezidentky Moniky Uhlerovej dlhodobo upozorňuje na nevyhnutnosť zvyšovať finančné prostriedky zo strany štátu na sociálne služby. "Toto nariadenie a vôbec vyčlenený objem finančných prostriedkov na naplnenie tohto nariadenia hodnotíme vysoko pozitívne," zhrnula s tým, že KOZ na rokovaní podporila všetky prerokovávané body.

Výsledná podoba novely zákona, ktorá sa zaoberá stavebným sporením, je podľa sociálnych partnerov kompromisným riešením. "Naozaj všetci sociálni partneri tento návrh dnes podporili," uistila Uhlerová. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislav Machunka podľa vlastných slov vníma, že nastavené parametre budú lepšie reflektovať využitie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu. Novela zákona počíta s tým, že po novom má byť štátna podpora poskytovaná účelnejšie, efektívnejšie a adresnejšie.

Sociálni partneri sa zhodli aj na ročnom zúčtovaní sociálnych odvodov. "Našiel som podporu sociálnych partnerov pri riešení tohto zákona s tým, že sme akceptovali účinnosť toho zákona od roku 2021 vzhľadom na to, že subdodávatelia pre Sociálnu poisťovňu musia dovtedy zabezpečiť zmenu systémov," skonštatoval Richter. Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov má od budúceho roka priniesť spravodlivejšie odvodové zaťaženie práce, počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení.