Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dôstojná rozlúčka pre všetkých: Pražský cintorín pochováva bezdomovcov a osamelých aj s emotívnym obradom

Príchod na svet býva radostný, odchod zase smutný. No okrem toho by mal by byť aj dôstojný, pretože každý človek si zaslúži svoj hrob.

Sociálny pohreb v Prahe 7. — Foto: reprofoto Radio Wave

PRAHA 21. mája (Dobré noviny) - Sú okolo nás, súčasťou ulíc, no bežne si ich nevšímame. Prosto sú tam a bodka. A preto nás ani nezaujíma, čo sa s nimi stalo, keď jedného dňa bez stopy zmiznú. Aj bezdomovci sú však ľudia ako my a skrývajú sa za nimi rôzne osudy. A tak ako my, zaslúžia si dôstojný odchod zo sveta. Myslí si to mestská časť Praha 7, ktorá sa rozhodla pochovávať ich inak, ako je bežné.

Rakva, kvetinová výzdoba, vrúcne slová, ale aj plač premiešaný so spomienkami. Takto to zväčša vyzerá na bežných pohreboch, kde sa stretne rodina a blízki pozostalého.

Sociálne pohreby sú však iné. K nebohým sa totiž nikto neprihlásil, a tak obci či mestu po roku vzniká povinnosť pochovať ich na vlastné trovy. Väčšinou ich spopolnia a následne rozptýlia na tomu určenej lúčke. Výnimkou je však Praha 7. Do rakvy uložia viacero urien a nebohých pochovajú s obradom.

Pohreb odzrkadľuje vyspelosť kultúry

Sociálne pohreby sa však netýkajú iba bezdomovcov, ale aj osamelých ľudí. Hovorca mestskej časti Martin Vokuš hovorí, že sa stretávajú aj s rôznymi kuriozitami. Napríklad stáva sa, že pozostalí nemajú peniaze na vybavenie pohrebu alebo sa chcú celej situácii vyhnúť - či už z hľadiska administratívneho alebo emočného. ​

„Boli to naši susedia, ľudia, ktorých sme poznali a stretávali. Každý by mal mať svoj hrob,“ vysvetľuje starosta Prahy 7 Jan Čižinský pre Radio Wave, prečo sa radnica rozhodla usporiadať smútočné obrady a nevyužívať lacnejšie služby v krematóriách mimo mesta. „Žiadny priateľ alebo sused tam nepôjde. Sem ľudia prídu. Je to síce iba niekoľko jednotlivcov ročne, ale stáva sa to. Poznáme všetkých ľudí, ktorí v tomto hrobe ležia. Ľudia sa pýtajú, kde ich známi ležia.“

Smútočný obrad dopĺňajú aj slová farára, a to bez ohľadu na to, či nebožtíci boli veriaci alebo nie. „Učil som sa v dejepise, že podľa pochovávania sa posudzovala vyspelosť kultúry. Aj keď je to úplné minimum, ktoré pre mŕtvych môžeme urobiť, tak to má veľký zmysel,“ dodáva katolícky kňaz Semela, ktorý obrady celebruje.