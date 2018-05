TASR

Therme Park chce využívať termálnu vodu v dvoch zo svojich bazénov

Podľa rozborov ide o vodu totožného zloženia, akú využívajú svetoznáme piešťanské kúpele.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/František Iván

Piešťany 21. mája (TASR) – K projektu Therme Parku v Piešťanoch, ktorý by mal priniesť wellnes a ubytovanie v blízkosti Lodenice, sa môžu v týchto dňoch vyjadriť obyvatelia mesta. Investor Z-Group, a. s., so sídlom v Novom Meste nad Váhom po zhruba troch rokoch od oznámenia zámeru prichádza s projektom parku s vnútornými a vonkajšími bazénmi a zázemím, vrátame hotela a 500 parkovacími miestami. Počíta s nákladmi na výstavbu vo výške najmenej 25 miliónov eur.

Zámer výstavby v roku 2015 avizoval v Piešťanoch slovácky miliardár Zdeněk Zemek, vlastník železiarní a autodopravy v Česku a spoluvlastník projektov v kúpeľníctve v Luhačoviciach, Mariánskych Lázňach, Ostrožskej Novej Vsi a Veľkých Losinách. Na pozemku pri poliklinike si už pred niekoľkými rokmi spoločnosť dala urobiť prieskumný vrt, ktorý v hĺbke 1200 metrov potvrdil zdroj termálnej vody s teplotou 72 až 74 stupňov Celzia a túto chce využívať v thermal parku v dvoch termálnych bazénoch. Podľa rozborov ide o vodu totožného zloženia, akú využívajú svetoznáme piešťanské kúpele.

Wellness hotel predpokladá kapacitu 100 až 150 lôžok, denná kapacita thermal parku je 2200 návštevníkov v letnom a 1000 v zimnom období. Prvú etapu – thermal park - plánuje investor ukončiť do roku 2020, ubytovaciu časť o dva roky neskôr. V Therme Parku má byť spolu deväť bazénov s teplotou vody od 32 do 38 stupňov Celzia, vonku štyri od 32 do 38 stupňov Celzia. Informáciu o projekte priniesol enviroportal.sk.