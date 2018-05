TASR

Hádzanárky Iuventy Michalovce sa po roku vrátia do pohárovej Európy

Klub má záujem účinkovať v Pohári EHF, v ktorom už Michalovčanky viackrát pôsobili.

Na snímke hádzanárky Iuventy Michalovce. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Michalovce 21. mája (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce sa po roku vrátia do pohárovej Európy. Klub má záujem účinkovať v Pohári EHF, v ktorom už Michalovčanky viackrát pôsobili. Uviedol to generálny riaditeľ hlavného partnera Iuventy Tibor Mačuga pre portál novinyzemplina.sk.

Michalovčanky sa počas uplynulého víkendu tešili z ôsmeho slovenského titulu v rade, keď vo finálovej sérii zdolali HK Slovan Duslo Šaľa 3:0 na zápasy. Družstvu sa to podarilo aj napriek predsezónnym zmenám v kádri a jeho omladeniu. To bol pred rokom jeden z dôvodov, pre ktorý po dlhšom čase neúčinkovali v európskych pohárových súťažiach. Po ročnej absencii by sa však mali vrátiť do prestížneho Pohára EHF. "Na zasadnutí Správnej rady sme sa rozhodli, že budeme štartovať v Pohári EHF. Športový riaditeľ síce navrhoval Ligu majstrov, ale tá by zrejme bola priveľkým sústom. Treba si otvorene povedar, že slovenská ženská hádzaná na to v súčasnosti nemá," uviedol Mačuga.

V blízkom období by malo dôjsť k posilneniu michalovského tímu, ktorý bude mať ambíciu dôstojne reprezentovať Slovensko. V tomto smere vyzerá zaujímavo otázka hlavného trénera. Michalovčanky viedol v závere sezóny staronový tréner Ján Packa, ktorý vystriedal Františka Urbana. "Máme dohodu so Slovenským zväzom hádzanej, že trénerom Iuventy sa stane reprezentačný kormidelník. Uvidíme, kto ním bude. Je to otázka najbližších týždňov. Budeme sa snažiť, aby sme do Michaloviec priviedli kvalitné hráčky, ktoré by dokázali reprezentovať Iuventu aj Slovensko," dodal Mačuga.