TASR

Dnes o 11:32 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Poľsko je štvrtý najväčší vývozca a šiesty najväčší výrobca nábytku

Hodnota celkového exportu nábytku z Poľska v roku 2017 dosiahla 9,2 miliardy eur.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Varšava 21. mája (TASR) - Poľsko je štvrtým najväčším vývozcom a šiestym najväčším výrobcom nábytku na svete. Uviedol to Michal Strzelecki z Poľskej obchodnej komory výrobcov nábytku pre agentúru PAP. Podľa neho sa poľský nábytok exportuje najmä do krajín Európskej únie (EÚ). Mimo EÚ smeruje najviac nábytku do Spojených štátov.

Taktiež zdôraznil, že ak sa chce toto odvetvie poľského priemyslu ďalej rozvíjať, musí hľadať nové perspektívne trhy, pretože Európa "sa stáva príliš preplnenou". Strzelecki, ktorý je tiež expertom Poľskej agentúry pre investície a obchod, v tejto súvislosti pripomenul, že USA sú veľmi rozsiahlym, ale zároveň aj veľmi ťažkým trhom. A to nielen preto, že ide o veľmi vzdialený trh, ale tiež pre problémy s distribúciou. Minulý rok napríklad vyviezli poľské firmy do USA nábytok v hodnote 334 miliónov eur.

Podľa Centrálneho štatistického úradu GUS v Poľsku pôsobí viac ako 27.000 nábytkárskych firiem, väčšinou mikropodnikov a malých podnikov. Dohromady zamestnávajú približne 151.000 ľudí, pričom 90 % ich celkovej produkcie sa vyváža. Nemecko zostáva najväčším trhom pre nábytok z Poľska.

Hodnota celkového exportu nábytku z Poľska v roku 2017 dosiahla 9,2 miliardy eur. Na porovnanie, Čína, najväčší svetový výrobca nábytku, vyviezla v roku 2017 nábytok v hodnote 48,3 miliardy eur.