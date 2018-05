TASR

Fasel potvrdil zámer, že hokejisti SR budú hrať na MS 2019 v Košiciach

Je to na organizátorovi, my do toho vstupujeme len konzultačne, ale opakujem, že organizátor má právo na rozhodenie skupín i na prípadnú zmenu tímov, povedal šéf IIHF.

Šéf IIHF René Fasel. — Foto: TASR/AP

Kodaň 21. mája (TASR) - Výsledky hokejových MS v Dánsku rozhodli, že podľa oficiálneho kľúča budú obaja finalisti v základnej skupine budúcoročného šampionátu so Slovenskom. Nedeľný finálový zápas určoval už iba poradie nasadených a Švédsko je jednotka, lebo v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie predstihlo Rusko. Celkovo šampionát svojou výslednicou, napriek zlepšeniu slovenského hokeja o 5 priečok, prehĺbil alarmujúcu situáciu s výhľadom zimnej olympiády 2022. O hry v Pekingu bude treba zrejme bojovať v kvalifikácii a nie je ani isté, či sa Slovensku ujde právo usporiadať jeden z troch turnajov určujúcich tri olympijské miestenky pre ich víťazov.

Švajčiarsky tím postupom do finále prenikol opäť na 7. miesto a získal cenné body do rebríčka IIHF, ktorého aktuálna verzia oficiálne vyšla v pondelok. Od aktuálneho renkingu sa odvodzujú aj reťazce základných skupín nasledujúceho šampionátu, na budúci rok po turnaji v Bratislave a Košiciach aj priami účastníci a podoba kvalifikácie olympijského turnaja hier 2022 v Pekingu. Veľký pokles v rebríčku zaznamenali Bielorusi, prepadli sa o 3. miesta i do nižšej kategórie MS. Naopak, o dve priečky sa posunuli hore Dáni a Lotyši, hneď za Slovensko, ktoré si 10. pozíciu udržalo. Na čele renkingu zostala Kanada, Američania ziskom bronzu odsunuli zo štvrtej pozície Fínov.

Slovensko figuruje v reťazci 2-3-6-7-10-11-14-15. Jeho hokej by sa mal teda o rok na domácich MS konfrontovať v základnej skupine so Švédskom, Ruskom, Českom, Švajčiarskom, Lotyšskom, Rakúskom a Talianskom. Lenže rozdelenie skupín podľa daného kľúča podlieha často využívanej možnosti úprav v prospech marketingových a fanúšikovských priorít a ak sa oficiálne potvrdia informácie o košickom pôsobisku domácej reprezentácie, úpravy sú vysoko "horúce". Rozhodne sa krátko po šampionáte v konzultáciách organizátorov s vedením IIHF, zástupcami účastníckych zväzov, marketingovými partnermi a držiteľmi televíznych práv. Je vysoko pravdepodobné, že sa rakúsky tím vymení s Francúzskom a išiel by do Bratislavy, teda "na skok" od hraníc svojej krajiny. Podobný variant sa núka aj na výmenu Česka za Fínsko.

Rene Fasel, šéf IIHF v nedeľu večer v štúdiu ČT Sport nepriamo potvrdil, že sa uvažuje s pôsobením slovenskej reprezentácie v základnej skupine v Košiciach: "Slovensko je hokejová zem a o tento šampionát sa nebojím. Otázka je akurát, kde bude hrať jeho reprezentácia, uvažuje sa o Košiciach. A prečo nie? Ak to chcú urobiť ako tu v Dánsku, kde domáci hrali v Herningu, tak s tým súhlasíme, ako i s výmenou dvoch tímov. Je to na organizátorovi, my do toho vstupujeme len konzultačne, ale opakujem, že organizátor má právo na rozhodenie skupín i na prípadnú zmenu tímov. Tu v Dánsku sa to oplatilo, v Herningu bolo veľa domácich fanúšikov, v Kodani zase Švédov." Fasel poukázal na návštevnosť, ktorá na turnaji 2018 prekročila pol milióna divákov na tribúnach.

Možné podoby skupín na MS 2019 sú teda takéto: Košice: Švédsko, Rusko, Česko (vymenia ho s Fínskom), Švajčiarsko, SLOVENSKO, Lotyšsko, Rakúsko (vymenia ho s Francúzskom), Taliansko Bratislava: Kanada, USA, Fínsko (Česko), Nemecko, Nórsko, Dánsko, Rakúsko (Francúzsko), V. Británia

Ani olympijský formát sa s najväčšou pravdepodobnosťou meniť nebude, IIHF medzitým potvrdila, že Čína má ako organizátor hier v roku 2022 isté miesto. To znamená, že spolu s osmičkou podľa rebríčka po budúcom šampionáte v Bratislave. Ostatné tímy by mali rozohrať kvalifikáciu v troch fázach o tri zostávajúce pozície do Pekingu, kde sa opäť má hrať turnaj s 12 účastníkmi v troch 4-členných skupinách. Slovensko to nielenže nemá vo vlastných rukách, ale renkingový prienik z desiatej pozície na ôsmu by mu asi nezabezpečilo ani senzačné medailové vystúpenie v Bratislave a Košiciach.

Podľa prepočtov TASR (vychádzajúc z dlhoročne nemenného koeficientálneho kľúča), domáca reprezentácia vstúpi do MS 2019 s počtom 2080 bodov, čo je o 235 bodov menej ako má ôsme Nemecko, o 245 menej ako rebríčkovo siedme Švajčiarsko a o 285 bodov viac bude mať šieste Česko. Za šampionát sa udeľuje majstrovi sveta 1200 bodov, napríklad bronzovému 1120, štvrťfinalistovi s celkovým 8. miestom 1000, desiatemu tímu 940 a štrnástemu 860 bodov. Slovensku by tak k priamej miestenke nepomohla ani sci-fi vízia medailí a zároveň predpoklad neúspechu jedného z troch rivalov. Pri titule domáceho výberu by muselo Nemecko o rok skončiť horšie ako ôsme, slovenské striebro by Nemcom velilo minimálne 10. miesto a pri bronze z domáceho turnaja by priamu miestenku do Pekingu vygeneroval iba prepad tohto súpera na 13. priečku. Atakďalej a pri Švajčiaroch a Čechoch ide o ešte bezbrehejšie teórie.

Za normálnych okolností pôjde Slovensko do kvalifikácie a to po štyroch priamych účastiach v hlavnom olympijskom poli (Turín 2006, Vancouver 2010, Soči 2014 a Pjongčang 2018). Týkať sa ho bude až záverečná fáza, teda účasť na jednom z troch turnajov, ktorých víťazi doplnia pekinský tucet. Ťažký formát a o to dôležitejšie je mať "pod palcom" svoju skupinu. Právo organizácie mali a iste aj budú mať krajiny figurujúce v rebríčku IIHF na 9.-11. mieste. Slovensko je desiate (3245 bodov), pred jedenástym Lotyšskom má náskok 20, pred dvanástym Dánskom 115 bodov. Tieto čísla však nie sú podstatné, lebo o rok vyjde rebríček s novými koeficientmi, ktoré znižujú hodnotu bodov na 75 percent tohtoročným MS i ZOH. Do systému 100-percentného bodovania za domáce MS vstúpi Slovensko až na predbežnej 11. pozícii s balíkom 2080 bodov, 25 bodov za deviatymi Nórmi, 5 bodov za Lotyšmi, o 75 bodov pred Dánmi, pričom trináste Francúzsko bude zaostávať 80 bodov. V Bratislave a Košiciach by sa teda malo rozhodovať medzi týmito piatimi krajinami o troch organizátoroch kvalifikačných turnajov ZOH 2022. Napríklad postup do štvrťfinále MS 2019 garantuje k priebežnému počtu ďalších 1000 a viac bodov, minimálne o 40 viac ako deviatemu tímu MS, pričom ďalej sa intervaly rozširujú až po 16. miesto o 20 bodov.