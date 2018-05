TASR, Dobré noviny

Pápež povedal gejovi: Boh ťa takéhoto stvoril a takéhoto ťa miluje

V čase, keď sa katolícka cirkev opäť otriasa v základoch, sa objavili slová od toho najvyššieh, ktoré v Ríme dlhé roky chýbali.

Pápež František, archívne foto. — Foto: TASR/AP

VATIKÁN 21. mája (Dobré noviny/TASR) - Cirkev a homosexualita. Kontroverzná téma, o ktorej sa kadečo (ne)hovorilo, opäť ožíva. Najnovšie vodu rozmútila samotná hlava katolíckej Cirkvi, pápež František. A jeho výrok plný pozitívnych slov na adresu homosexuálov mnohých naozaj prekvapil.

Pápež reagoval na aktuálny problém v Čile. Ten sa podľa televízia T13 týka toho, že kňazi vyhľadávali na internete kontakty s neplnoletými a mali s nimi sexuálne rozhovory. Pápež František ich obvinil z toho, že ničili dôkazy o sexuálnych zločinoch v cirkvi, vyvíjali nátlak na cirkevných právnikov, aby minimalizovali rozsah obvinení a že prejavili "závažnú nedbanlivosť" pri ochrane detí pred pedofilnými kňazmi. Vo zverejnenom dokumente sa píše, že celá čilská cirkevná hierarchia je kolektívne zodpovedná za "vážne chyby" pri riešení prípadov zneužívania a následnej straty dôveryhodnosti cirkvi v Čile.

Dokument i návšteva čilských biskupov vo Vatikáne sa týka kauzy čilského kňaza Fernanda Karadimu (87), ktorého Vatikán v roku 2011 uznal za vinného z desaťročia trvajúceho sexuálneho a psychického zneužívania mladistvých. Karadimove obete sa na cirkevných činiteľov obrátili už v roku 2002, tí im ale neuverili. Vatikán začal prípad vyšetrovať až v roku 2010, keď sa obvinenia dostali na verejnosť. Vatikán následne Karadimovi zakázal činnosť.

Hlava cirkvi bude teraz v blízkej budúcnosti rozhodovať o osude dvanástich kňazov, ktorých čilský biskup už stihol suspendovať.

Slová dobroty

Pápež však nezostal iba pri slovách. Pred pár týždňami sa dokonca stretol s jednou z obetí Karadimu. Hrôzy z Čile mu vyrozprával Juan Carlos Cruz, ktorý sa otvorene hlási k homosexuálnej orientácii.

To, čo si pápež vypočul, sa ho hlboko dotklo a Juanovi venoval slová plné dobroty a útechy: "Juan Carlos, to, že si homosexuál, na tom nezáleží. Boh ťa tak stvoril a tak ťa miluje. A je mi to jedno. Pápež ťa takto miluje, musíš byť šťastný, kým si."

Vatikánsky korešpondent Christopher Lamb pre katolícke noviny Tablet uviedol, že pápež František týmito slovami nezmenil svoje učenie, no v katolíckej cirkvi prítomnosť "homosexuálnych katolíkov potvrdil, čo v Ríme roky chýbalo".