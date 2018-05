TASR

Prvou etapou odštartoval 4. ročník podujatia Od Tatier k Dunaju

Cieľom je poukázať na problémy pacientov s ochorením skleróza multiplex.

Prvou etapou zo Štrbského Plesa odštartoval 4. ročník cyklistického osvetového podujatia Od Tatier k Dunaju. Jeho cieľom je poukázať na problémy pacientov s ochorením skleróza multiplex. — Foto: TASR/Adriána Hudecová

Štrbské Pleso 21. mája (TASR) – Prvou etapou v pondelok zo Štrbského Plesa odštartoval 4. ročník cyklistického osvetového podujatia Od Tatier k Dunaju. Jeho cieľom je poukázať na problémy pacientov s ochorením skleróza multiplex.

„Je to unikátne podujatie, pretože pacienti so sklerózou multiplex, ktorá nie je ľahká choroba, mnohokrát končí tragicky, dokážu absolvovať trasu od Tatier k Dunaju a je to podľa mňa výkon, ktorý podľa mňa zvládne málokto z nás, čo sme zdraví a nemáme žiadne problémy. Je to z môjho pohľadu úžasná akcia, kedy dajú títo pacienti jednak o sebe vedieť a ukážu, že dokážu bojovať s touto chorobou a mnohokrát sú silnejší ako my všetci,“ konštatoval podpredseda vlády SR Richard Raši, ktorý so skupinou chodí vždy prvú etapu.

Podujatia sa zúčastní tretíkrát, v pondelok odbicykluje 90 kilometrov až do Dolného Kubína. „Verím, že to zvládnem, táto etapa je mimoriadne náročná, záver bude do kopca, je to o veľkom výkone a klobúk dole, čo dokážu zvládnuť hlavne títo pacienti,“ dodal Raši.

Štvrtý ročník pôjdu účastníci inou trasou, jednotlivé etapy budú dlhšie, tri majú takmer 100 kilometrov, jedna 70 kilometrov a zvyšné dve sú kratšie. „Čakajú nás kopce v obci Lúčky a v Zázrivej, celkovo má trasa takmer 500 kilometrov. Mali sme prihlásených vyše 300 ľudí, v jednotlivých etapách očakávame 120 a v poslednej až 200 ľudí,“ objasnila organizátorka podujatia Jaroslava Valčeková, ktorá je zároveň predsedníčka občianskeho združenia Nádej.

Hlavným cieľom akcie je predovšetkým osveta, aby sa o skleróze multiplex hovorilo ako o ochorení doby, pretože jej výskyt sa každoročne zvyšuje. Jednou z vecí, vďaka ktorej sa dá s touto chorobou bojovať, je podľa Valčekovej predovšetkým aktívny životný štýl. „To fyzické cvičenie je nesmierne dôležité, nie je dobré ležať, sedieť a nič nerobiť. Treba prekonať vlastný mozog, presvedčiť ho, že musí chodiť, cvičiť, slovíčko musí je v našom prípade veľmi dôležité,“ upozornila organizátorka, ktorá s touto chorobou bojuje 11 rokov a ako jediná prešla v rámci všetkých štyroch ročníkov všetky etapy.

„Ja osobne mám veľké motolice, trápi ma únava čoraz viac, ale všetko je v hlave. Keď sa viackrát potknem na tej istej nohe na rovnej zemi, tak sa zastavím a poviem si dosť, začnem dvíhať nohy a začnem myslieť na to, čo mám robiť, aby som zastavila progresiu tých príznakov. Je to náročné, ale je to jediná cesta, ako sa s tým dá žiť,“ dodáva Valčeková.

Už štvrtýkrát akciu podporil aj herec Tuli Vojtek, ako sám tvrdí, je to pre neho česť, že tu opäť môže byť. Jemu samému to nesmierne pomohlo, pretože si pri týchto ľuďoch, ktorí nemali toľko šťastia byť zdraví, uvedomil, aké je dôležité vážiť si to, čo máme. „Tej choroby sa zbaviť nedá, dá sa s ňou skamarátiť, dá sa to utlmiť a spomaliť. Nikdy neodmietnem účasť na tomto podujatí, teraz idem dve etapy, vlani sa mi podarilo absolvovať celú trasu,“ zdôraznil Vojtek.

Účastníci, medzi ktorými sú pacienti so sklerózou multiplex, ale aj ich zdraví podporovatelia, prejdú do soboty 26. mája desiatky miest. K tradičným aktívnym fanúšikom ako napríklad Katke Ščevlíkovej, Tomášovi Bezdedovi, Tulimu Vojtekovi, Petrovi Čamborovi sa tento rok pridá aj Patrícia Jariabková a Rasťo Sokol.