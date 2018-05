Nikoleta Bugalová

Hovoria mu novodobý Hačikó. Tento psík čaká na stanici každý deň svojho majiteľa neuveriteľných 12 hodín

Päťnásťročný psík menom Siung -siung dostal mnoho ľudí. Ľudia ho nazývajú aj novodobým Hačikóm. Svojho pána totižto už 15 rokov verne doprevádza na vlakovú stanicu, aby tam celý deň počkal až kým pán nepríde.

Čchung-čching 21. mája - Príbeh o psovi menom Hačikó pozná nejeden z vás. Psík sa stal obrovským symbolom priateľstva. Jeho socha z bronzu stojí do dnešného dňa na vlakovej stanici v Tokiu.

Podobný, ba dokonca by sa dalo povedať až rovnaký prípad sa aktuálne odohráva aj v čínskom meste Čchung-čching. Siung-siung je 15-ročný pes, ktorý je svojmu pánovi verný takisto, ako bol aj Hačikó. Každé pracovné ráno verne odprevadí svojho pána na vlakovú stanicu. „Siung-siung sa tu objavuje každý deň medzi siedmou a ôsmou rannou hodinou, kedy jeho majiteľ odchádza do práce. Po jeho odchode sa psík potuluje na stanici až do ôsmej večer,“ povedal miestny obyvateľ mesta.

Každý deň verne a oddane čaká 12 hodín na stanici, kým príde jeho majiteľ. „Je taký spokojný, keď ma uvidí. Rovnako šťastný som aj ja. Jeho prítomnosť znižuje moju každodennú únavu z práce,“ povedal majiteľ psíka.

Znamená to teda, že medzi majiteľom a psíkom je veľmi silné puto. Niet pochýb, že okrem majiteľa sa do psíka zamilovali aj tisíce obyvateľov mesta. Psíkovi dokonca na stanicu nosia potravu, hrajú sa s ním a venujú sa mu, aby mu čas, kedy čaká na svojho pána, ubehol rýchlejšie.