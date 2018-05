Na ZŠ Škultétyho v Nitre pribudnú nové laboratóriá i odborná učebňa

TASR

Nitra 21. mája (TASR) – Niekoľko tisíc detí vychovala počas svojej 30-ročnej existencie Základná škola (ZŠ) Škultétyho v Nitre. Škola vznikla na najväčšom nitrianskom sídlisku v školskom roku 1987/1988. Podľa slov súčasnej riaditeľky Henriety Martincovej ju v najsilnejších rokoch navštevovalo vyše tisíc žiakov, výučba musela byť zabezpečená v dvojzmennej prevádzke. V súčasnosti školu navštevuje 438 žiakov. „Demografická krivka opäť stúpa, za posledné štyri roky nám pribudlo vyše sto žiakov,“ zhodnotila riaditeľka.

Škola bola postavená veľkoryso, podľa projektu mala iba 18 kmeňových tried. Zvyšné priestory boli plánované ako učebne, oddychové zóny. „Postupne sa tie učebne podľa potreby prerábali na triedy. Dnes máme 22 tried a ešte stále máme kapacity na ich prípadné rozšírenie,“ potvrdila Martincová. Dostatočné priestory má škola aj na vytvorenie nových učební, ktoré plánuje vytvoriť. K počítačovým a jazykovým učebniam či k hudobnej miestnosti s klavírom i bubnami by mala v krátkom čase pribudnúť polytechnická odborná učebňa, jazykové laboratórium a fyzikálno-chemické laboratórium. „Máme už schválený projekt, ktorý bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu,“ potvrdila riaditeľka.

Modernizácia školy sa začala už pred troma rokmi, keď zriaďovateľ školy, mesto Nitra, zabezpečil rekonštrukciu vonkajšieho opláštenia budovy. O rok neskôr pribudlo multifunkčné ihrisko, zveľadený bol rekreačný areál školy. „Každý rok nám pribúda nové moderné vybavenie a didaktické pomôcky,“ zhodnotila Martincová. Aj vďaka tomu patrí škola podľa jej slov už niekoľko rokov nepretržite medzi štyri najlepšie nitrianske školy v testovaní žiakov, pričom výsledky testovania sa pohybujú nad celoslovenským priemerom.

V súčasnosti je škola zapojená do dvoch medzinárodných projektov v rámci programu Erazmus+. V rámci bilingválneho projektu Hands on CLIL, na ktorom spolupracuje nitrianska škola s ďalšími troma základnými školami v Portugalsku, Španielsku a Turecku, si žiaci rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti vo vybraných predmetoch prostredníctvom anglického jazyka. Zvýšiť záujem detí o prírodné vedy, techniku či matematiku, je cieľom projektu IKT cesta k vede, technike a matematike cez nadnárodnú spoluprácu a komunikáciu. Partnermi ZŠ Škultétyho v Nitre sú školy v Belgicku, Lotyšsku, Nórsku, Poľsku a vo Fínsku.