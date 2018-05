Kristína Jurzová

Dnes o 10:30 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Na kamarátov nezabúda: Princ Harry pozval na svadbu afrického chlapčeka, s ktorým sa skamarátil pred 14 rokmi

Na ich kráľovskej svadbe bolo množstvo ľudí a medzi nimi aj ich najbližší. A nemohol medzi nimi chýbať ani malý chlapec, ktorému princ Harry zmenil život k lepšiemu.

— Foto: Koláž DN/TASR/AP, reprofoto 9News.au

WINDSOR 21. mája (Dobré noviny) - Na kráľovskej svadbe britského princa Harryho a herečky Meghan Markleovej bolo 2460 hostí. Napriek tomu jeden z nich bol pre ženícha naozaj špeciálny, a dokonca bol jedným z prvých, kto čerstvým novomanželom zablahoželal. A práve toto prvenstvo poukazuje na pevné priateľstvo, ktoré sa zrodilo ešte pred 14 rokmi.

Veľkolepý deň v v areáli zámku Windsor oslavovalo spolu s členmi kráľovskej rodiny a ďalšími slávnymi osobnosťami aj dvesto zástupcov charitatívnych organizácií. A to, že tam boli, nie je vôbec náhoda. Po smrti princeznej Diany, ktorú vďaka dobrovoľníctvu prezývali aj "Kráľovná sŕdc", v jej odkaze totiž pokračujú aj jej synovia William a Harry. Mladší z bratov založil charitatívnu organizáciu Prince's charity Sentebale, ktorej desiati zástupcovia boli na svadbe tiež prítomní. A medzi nimi aj Relebohile "Mutsu" Potsane, ktorého životný príbeh sa vďaka princovi zmenil.

Mladík má dnes osemnásť rokov. A zaujímavosťou je, že presne toľko mal aj Harry, keď ho spoznal. Malé usmievavé chlapča z Lesotha mu od začiatku padlo do oka, a preto sa začal zaujímať o jeho osud. Dozvedel sa, že "Mutsu", ako ho všetci volali, má iba štyri, no už stratil oboch rodičov. Harry sa vedel do jeho kože veľmi dobre vcítiť, pretože on sám stratil ako malý chlapec mamu... Priateľstvo medzi nimi sa preto zrodilo naozaj rýchlo a pretrvalo až dodnes.

Nezabudni na mňa

Harryho dobročinnosť je však naozaj veľká, a tak v Afrike nezvykol dlho pobudnúť na jednom mieste. V kontakte s malým Mutsu však zostal aj naďalej. A to aj vtedy, keď sa Harry v roku 2016 vrátil do Spojeného kráľovstva, aby pokračoval vo svojej dobročinnej práci pre národ.

Harry však na Afriku nezabudol. V roku 2006 spolu s prezidentom Seeisom v Lesothe založili charitu Sentebale, čo v preklade znamená "nezabudni na mňa". Jej cieľom je zlepšiť vyhliadky tisícok detí a mladých ľudí postihnutých HIV/AIDS v tomto africkom vnútrozemskom štáte.

Princ Seeiso (52) sa spolu s manželkou taktiež zúčastnil tohto veľkolepého dňa a zaspomínal si aj na časy, keď ženícha spoznal: "Mladý Harry, ktorý prvýkrát prišiel do Lesotho v roku 2004, je teraz dospelý muž, ktorý sa oženil. Prišiel som sem so všetkými želaniami Lesotho, nie som tu iba v mojom mene, ale zastupujem celý národ, ktorý je teraz taký šťastný."

Nadácia Sentebale zdieľala na Twitteri fotografiu niektorých svojich členov, ktorí sa tešili zo svadobnej slávnosti: "Blahoželáme novému vojvodovi a vojvodkyni zo Sussexu, od všetkých v Sentebale. Teší nás, že niektorí z nášho tímu v Lesotho sa dnes mohli pripojiť k veľmi špeciálnym oslavám vo Windsore!"

Zmenil mu život

Predseda nadácie Sentebale Johnny Hornby povedal, že 18-ročný Mutsu bol v prvej skupine ľudí, ktorá pozdravila novomanželov po tom, čo opustili kaplnku sv. Juraja tesne po ich svadbe. Dodal, že "teraz sa trochu hanbí, ale darí sa mu veľmi dobre. Práve končí školu."

Nebolo by to však možné bez Harryho. Po ich stretnutí chlapca umiestnili do kráľovského detského domova Mants'ase, ktorý slúži pre africké siroty a ktorý sa nachádza mimo hlavného mesta Maseru v Lesothe. Malý Mutsu si tam po dlhé roky schovával aj krabicu so svetlomodrými topánkami, ktoré dostal od princa. Boli totiž pre neho symbolom toho, že jeho život sa môže zlepšiť.

Britský princ Harry (vpravo) drží za ruku svojho starého priateľa, šesťročného Mutsu Potsaneho, 24. apríla 2006 počas návštevy detského domova v meste Mants'ase v africkom štáte Lesotho. Princ Harry bol na návšteve krajiny v rámci začiatku charitatívneho projektu Sentebale (Nezabudnite na mňa), ktorý rozbehol ako pamiatku na svoju zosnulú matku, waleskú princeznú Dianu. Foto: TASR/AP

Princ mu neschádzal z mysle, a napokon sa im podarilo pred dvoma rokmi v Lesothe opäť stretnúť, keď tam Harry prišiel nakrúcať televízny dokument. Princ si vtedy s 15-ročným mladíkom zaspomínal na to, ako sa spoznali a pýtal sa ho aj na neho nový život. "Je skvelé vidieť, že je taký šťastný."

Princ Harry v dokumentárnom filme spomenul aj otcovstvo a pri rozmýšľaní o svojej pomoci povedal: "K Afrike cítim lásku, ktorá nikdy nezmizne ... a dúfam, že to bude pokračovať aj s mojimi deťmi."

Harry taktiež získal uznanie v dokumente sira Eltona Johna, ktorý vyzval ľudí, aby sa pozreli na prácu nadácie Sentebale: "Keby bola jeho matka nažive, stále by robila prácu, ktorú plánovala robiť, a on to robí tým najlepším spôsobom."