Trnavčania si užili otvorený autobus, Chudý: Oslavovať budeme 2-3 dni

Na snímke tréner Trnavy Nestor El Maestro s trofejou pre majstra Fortuna ligy oslavuje titul po zápase záverečného 10. kola Fortuna ligy nadstavbovej časti skupiny o titul FC Spartak Trnava - AS Trenčín v Trnave v sobotu 19. mája 2018. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 20. mája (TASR) - Futbalová Trnava sa cez víkend opäť ponorila do osláv majstrovského titulu. Ten zverenci trénera Nestora El Maestra pre "andelov" vybojovali po dlhých 45 rokoch.

Hoci rekordnú vyše 17-tisícovú návštevu na Štadióne Antona Malatinského prehra v záverečnom sobotňajšom 10. kole nadstavby s AS Trenčín 0:2 nepotešila, o výsledok už nešlo. Titul Spartak získal už dve kolá pred koncom a zvyšné dva duely v Žiline (0:6) a s Trenčínom (0:2) poňal v tréningovom tempe. Po záverečnom hvizde opäť vybehli fanúšikovia na hraciu plochu, kde boli priamo svedkami odovzdávania zlatých medailí pre nástupcu Žilinčanov na majstrovskom tróne, a najmä zdvihnutia trofeje Esencia hry.

"Je to niečo fantastické, môžete to vidieť. Tešili sme sa na to, že dostaneme pohár a užili sme si to. Toto nie je každý rok, toto nie je každú sezónu. A že sa nám to podarilo po tak dlhom čase, tak sme radi, že sme toho súčasťou," povedal počas osláv Lukáš Greššák.

Po oslavách na ŠAM sa hráči a členovia realizačného tímu za sprievodu motorkárov pustili do oslavnej cesty ulicami "malého Ríma" v autobuse s otvorenou strechou. Hráčov zdravili ulice plné fanúšikov, tí si ich fotili z autobusu. Triumfálna jazda sa skončila na parkovisku pri Kalokagatii, kde oslavy vrcholili programom na pódiu.

"Je to úžasný pocit, prvýkrát v živote toto zažívam. Je to fantastické. Užívame si to a chceme si to užiť poriadne. Škoda toho výsledku, že sme prehrali, ale na to teraz nemyslíme. Ideme si to užiť a dva tri-dni budeme oslavovať," povedal brankár Martin Chudý.

Oficiálne oslavy vyvrcholili v nedeľu svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, na ktorej sa zúčastnili aj hráči a zástupcovia klubu, pozvaná bola aj verejnosť. Futbalisti Spartaka majú ešte v pondelok menšie klubové povinnosti a podvečer sa rozídu na dovolenky. Letná príprava má odštartovať 10. júna.