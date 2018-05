TASR

Dnes o 15:52 čítanie na minútu 0 zdieľaní Únia ligových klubov potvrdila termíny baráže o Európsku ligu

Semifinále aj finále sa budú hrať na jeden zápas.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Bratislava 20. mája (TASR) - Posledné 10. kolo nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy 2017/18 rozhodlo o tom, že prvýkrát v histórii budú mať štyri kluby šancu zabojovať o účasť v Európskej lige UEFA v play off. Slovan Bratislava obsadil po sobotňajšom víťazstve 3:2 nad MŠK Žilina druhú priečku v konečnej tabuľke a práve umiestnenie "belasých", ako víťaza Slovenského pohára Slovnaft Cupu, do tretej pozície, bolo podmienkou pre to, aby sa baráž hrala.

"V semifinálových dueloch sa v stredu 23. mája o 17.30 h v Žiline stretne domáci MŠK, štvrté mužstvo skupiny o titul, s najlepším tímom skupiny o udržanie sa FC Nitra, piaty AS Trenčín privíta šiesty MFK Ružomberok. Finále sa bude hrať v nedeľu 27. mája o 17.20 h na ihrisku lepšie umiestneného mužstva v konečnej tabuľke Fortuna ligy. Semifinále aj finále sa budú hrať na jeden zápas. V prípade remízy po riadnom hracom čase by nasledovalo predĺženie 2x15 minút. Ak by sa ani v ňom nerozhodlo, víťaza určí penaltový rozstrel," informovala Únia ligových klubov (ÚLK) na oficiálnom webe.