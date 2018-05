TASR

Kiska: Spravím všetko pre to, aby nová vláda bola dobrá a slušná

Prezident Andrej Kiska doplnil, že pokladal za svoju povinnosť povedať ľuďom, že nechce z politického života odísť.

Na snímke prezident SR Andrej Kiska, archívna snímka — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 20. mája (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska chce spraviť všetko pre to, aby nová vláda bola dobrá a slušná. Svoju konkrétnu predstavu plánuje prezradiť ku koncu roka. Uviedol to v nedeľňajšej mimoriadnej diskusnej relácii 25 v televízii Markíza.

"V prvom rade som pokladal za svoju povinnosť už oznámiť, že nebudem kandidovať za prezidenta. Predsa len, treba dať priestor novým kandidátom, ktorí uvažujú, aby sa ukázali, možno niektorí čakali na moje rozhodnutie," povedal Kiska.

Doplnil, že zároveň pokladal za svoju povinnosť povedať ľuďom, že nechce z politického života odísť. "Potrebujem mať čas na to, aby som mohol všetko pripraviť, naplánovať. To, čo plánujem spraviť, oznámim neskôr, skutočne ku koncu roka s tým, že už presne chcem povedať, čo by to malo byť," uviedol Kiska.

Neodpovedal však na otázky, či plánuje založiť novú politickú stranu, alebo vstúpiť do existujúcej. Taktiež nekomentoval mená ľudí, s ktorými sa chce v budúcnosti v tejto veci rozprávať.