Prejavia spolupatričnosť s chorými na AIDS: Viaceré bratislavské budovy vysvietia načerveno

Tento deň má nielen pripomenúť pamiatku zosnulých na AIDS, ale tiež osudy 33 miliónov ľudí žijúcich s HIV+.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 20. mája (TASR) – Viaceré budovy v Bratislave budú v nedeľu večer nasvietené červeným svetlom. Občianske združenie (OZ) Dom svetla Slovensko sa aj takýmto spôsobom chystá podporiť podujatie International AIDS Candlelight Memorial, ktoré je najväčšou celosvetovou kampaňou v oblasti HIV/AIDS. TASR informoval Dušan Šmida z OZ Dom svetla Slovensko.

Do červeného svetla by sa tak v nedeľu od 21.00 do 00.00 h v hlavnom meste mali zahaliť bratislavské UFO či veľvyslanectvá Talianska, Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

International AIDS Candlelight Memorial je najväčšou celosvetovou kampaňou v oblasti HIV/AIDS, ktorá je organizovaná 1200 lokálnymi organizátormi v 115 krajinách. Na celom svete sú tak organizované podujatia odrážajúce potreby miestnej komunity. Podujatie sa pravidelne koná tretiu nedeľu v máji. Tento deň má nielen pripomenúť pamiatku zosnulých na AIDS, ale tiež osudy 33 miliónov ľudí žijúcich s HIV+.

Ďalšou snahou je zvýšiť dôraz na prevenciu a boj proti HIV/AIDS. Prvé svetlo pre AIDS sa objavilo v roku 1983, keď ešte nebola známa príčina tohto ochorenia a bolo zaznamenaných niekoľko tisíc úmrtí. Organizátori by si tak chceli uctiť pamiatku tých, ktorí chorobe podľahli, a vyjadriť podporu ľuďom žijúcim s AIDS/HIV.