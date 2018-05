Chelsea dobyla ôsmykrát Pohár FA, pred sebou má však viacero otáznikov

TASR

Londýnsky klub tak zavŕšil 15. rok panovania ruského majiteľa Romana Abramoviča 15. trofejou.

Futbalisti Chelsea Londýn oslavujú víťazstvo v prestížnom Pohári FA (FA Cup) po tom, ako vo finále vo Wembley zdolali Manchester United 1:0 v sobotu 19. mája 2018. Je to pre nich už ôsmy FA Cup v klubových dejinách. — Foto: TASR/AP

Londýn 20. mája (TASR) – Futbalisti Chelsea Londýn získali ôsmykrát v klubovej histórii prestížny Pohár FA (FA Cup) po tom, čo v sobotňajšom finále vo Wembley zdolali Manchester United 1:0 gólom Edena Hazarda z pokutového kopu. Londýnsky klub tak zavŕšil 15. rok "panovania" ruského majiteľa Romana Abramoviča 15. trofejou. Pred nadchádzajúcou sezónou však musí riešiť viacero otáznikov.

Tréner ManU Jose Mourinho prišiel pred zápasom o najlepšieho strelca tímu Romelua Lukakua, ktorý musel pre zdravotné problémy začať zápas len na lavičke náhradníkov. Táto strata sa výrazne prejavila na hre "červených diablov", ktorí prvýkrát ohrozili brnakára Courtoisa až v 56. minúte. Ten dostal v bránke "The Blues" prednosť pred Caballerom vôbec po prvý raz v tomto ročníku Pohára FA a trénerovi sa za dôveru odvďačil čistým kontom.

Hráči Chelsea vychádzali zo zabezpečenej obrany a hrozili najmä z protiútokov, z ktorých hneď ten prvý z 22. minúty viedol ku gólu. Prenikajúceho Hazarda zastavil v pokutovom území nedovolene Jones a sám faulovaný hráč sa z bieleho bodu nemýlil. "Momentálne som šťastný. Radi vidíme našich fanúšikov oslavovať. Nemali sme dobrú sezónu, tak som rád, že sme na jej konci získali aspoň jednu trofej," povedal po zápase 27-sedemročný Belgičan, ktorého zotrvanie v tíme šesťnásobného anglického majstra je stále otázne. Hazard má s Chelsea platnú zmluvu až do júna 2020, no v britských médiách sa čoraz viac hovorí o jeho nespokojnosti v tíme súčasného zamestnávateľa. Presvedčiť by ho mohol príchod nových hráčov v letnom prestupovom období.

Mourinho zagratuloval svojmu bývalému klubu k víťazstvu, no nemyslí si, že trofej skončila v správnych rukách: "Bolo ťažké hrať proti tímu, ktorý bráni s deviatimi hráčmi, bez Lukakua. V takomto zápase ho skrátka potrebujete. Každá prehra bolí, ale dnes idem domov s pocitom, že sme na ihrisku odovzdali všetko," povedal Mourinho, ktorý po minuloročnom víťazstve v Európskej lige a Ligovom pohári, tentoraz vyšiel s tímom naprázdno.

Aj napriek zisku trofeje nie je isté, či Antonio Conte zotrvá na lavičke Londýnčanov. O jeho osude sa rozhodne v najbližších mesiacoch. "Po dvoch rokoch ma v klube veľmi dobre poznajú. Vedia, že sa nezmením, a že môj prístup zostane rovnaký. Ak chcú pokračovať v spolupráci, musia to akceptovať." Talian je už desiatym koučom Chelsea počas Abramovičovej éry.

Chelsea sa v tejto sezóne Premier League nepodarilo obhájiť titul z minulého roka, keď skončila až na 5. mieste. V budúcej sezóne tak bude účinkovať "len" v Európskej lige - druhej najprestížnejšej európskej súťaži. Chelsea sa nepodarilo kvalifikovať do Ligy majstrov prvýkrát od sezóny 2001/02, vtedy v lige obsadila 6. miesto. Manchester United skončil v Premier League na druhej priečke zaručujpcej účasť v Lige majstrov 2018/19.