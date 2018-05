TASR

Stretnú sa hokejisti SR s týmito súpermi v základnej skupine MS 2019?

Podľa predbežného renkingového "polotovaru" Slovensko figuruje v reťazci 2-3-6-7-10-11-14-15. Jeho hokej by sa mal teda o rok na domácich MS konfrontovať v základnej skupine s náročnými súpermi.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 20. mája (TASR) - Výsledky semifinále hokejových MS v Dánsku rozhodli, že podľa oficiálneho kľúča bude Švajčiarsko v základnej skupine budúcoročného šampionátu so Slovenskom. Nedeľný finálový zápas určoval už iba poradie nasadených, Švédsko ako druhý účastník kodanského vyvrcholenia tiež patrí do tejto vetvy. Celkovo šampionát svojou výslednicou, napriek zlepšeniu slovenského hokeja o 5 priečok, prehĺbil alarmujúcu situáciu s výhľadom zimnej olympiády 2022. O hry v Pekingu bude treba zrejme bojovať v kvalifikácii a nie je ani isté, či sa Slovensku ujde právo usporiadať jeden z troch turnajov určujúcich tri olympijské miestenky pre ich víťazov.

Švajčiarsky tím postupom do finále prenikol opäť na 7. miesto a získal cenné body do rebríčka IIHF, ktorého aktuálna verzia bude známa v nedeľu po finále a oficiálne vyjde v pondelok. Od aktuálneho renkingu sa odvodzujú aj reťazce základných skupín nasledujúceho šampionátu a na budúci rok po turnaji v Bratislave a Košiciach aj priami účastníci a podoba kvalifikácie olympijského turnaja hier 2022 v Pekingu. Veľký pokles v rebríčku zaznamenali Bielorusi, prepadli sa o 3. miesta i do nižšej kategórie MS. Naopak, o dve priečky sa posunuli hore Dáni a Lotyši, hneď za Slovensko, ktoré si 10. pozíciu udržalo. Na čele renkingu zostane Kanada a ak Švédi finále nezvládnu, druhú priečku si udrží Rusko. Američania by zase v prípade zisku bronzu odsunuli zo štvrtej pozície Fínov.

Podľa predbežného renkingového "polotovaru" Slovensko figuruje v reťazci 2-3-6-7-10-11-14-15. Jeho hokej by sa mal teda o rok na domácich MS konfrontovať v základnej skupine s Ruskom, Švédskom, Českom, Švajčiarskom, Lotyšskom, Rakúskom a Talianskom. Lenže rozdelenie skupín podľa daného kľúča podlieha často využívanej možnosti úprav v prospech marketingových a fanúšikovských priorít a ak sa oficiálne potvrdia informácie o košickom pôsobisku domácej reprezentácie, úpravy sú vysoko "horúce". Rozhodne sa krátko po šampionáte na mítingu organizátorov s vedením IIHF, zástupcami účastníckych zväzov, marketingovými partnermi a držiteľmi televíznych práv. Je vysoko pravdepodobné, že sa rakúsky tím vymení s Francúzskom a išiel by do Bratislavy, teda "na skok" od hraníc svojej krajiny. Podobný variant sa núka aj na výmenu Česka za Fínsko (alebo USA, podľa toho, kto bude v rebríčku piaty). Možné podoby skupín sú teda takéto:

Košice: Rusko, Švédsko, Fínsko/USA, Švajčiarsko, SLOVENSKO, Lotyšsko, Francúzsko, Taliansko Rusko, Švédsko, Fínsko/USA, Švajčiarsko, SLOVENSKO, Lotyšsko, Francúzsko, Taliansko Bratislava: Kanada, USA/Fínsko, Česko, Nemecko, Nórsko, Dánsko, Rakúsko, V. Británia

Ani olympijský formát sa s najväčšou pravdepodobnosťou meniť nebude, IIHF medzitým potvrdila, že Čína má ako organizátor hier v roku 2022 isté miesto. To znamená, že spolu s osmičkou podľa rebríčka po budúcom šampionáte v Bratislave. Ostatné tímy by mali rozohrať kvalifikáciu v troch fázach o tri zostávajúce pozície do Pekingu, kde sa opäť má hrať turnaj s 12 účastníkmi v troch 4-členných skupinách. Slovensko to nielenže nemá vo vlastných rukách, ale renkingový prienik z desiatej pozície na ôsmu by mu asi nezabezpečilo ani senzačné medailové vystúpenie v Bratislave a Košiciach.

Podľa prepočtov TASR (vychádzajúc z dlhoročne nemenného koeficientálneho kľúča), domáca reprezentácia vstúpi do MS 2019 s počtom 2080 bodov, čo je o 235 bodov menej ako má ôsme Nemecko, o 245 (alebo o 275 - podľa výsledku finále) menej ako rebríčkovo siedme Švajčiarsko a o 285 bodov viac bude mať šieste Česko. Za šampionát sa udeľuje majstrovi sveta 1200 bodov, napríklad bronzovému 1120, štvrťfinalistovi s celkovým 8. miestom 1000, desiatemu tímu 940 a štrnástemu 860 bodov. Slovensku by tak k priamej miestenke nepomohla ani sci-fi vízia medailí a zároveň predpoklad neúspechu jedného z troch rivalov. Pri titule domáceho výberu by muselo Nemecko o rok skončiť horšie ako ôsme, slovenské striebro by Nemcom velilo minimálne 10. miesto a pri bronze z domáceho turnaja by priamu miestenku do Pekingu vygeneroval iba prepad tohto súpera na 13. priečku. Atakďalej a pri Švajčiaroch a Čechoch ide o ešte bezbrehejšie teórie.

Za normálnych okolností pôjde Slovensko do kvalifikácie a to po štyroch priamych účastiach v hlavnom olympijskom poli (Turín 2006, Vancouver 2010, Soči 2014 a Pjongčang 2018). Týkať sa ho bude až záverečná fáza, teda účasť na jednom z troch turnajov, ktorých víťazi doplnia pekinský tucet. Ťažký formát a o to dôležitejšie je mať "pod palcom" svoju skupinu. Právo organizácie mali a iste aj budú mať krajiny figurujúce v rebríčku IIHF na 9.-11. mieste. Slovensko je (oficiálne od pondelka bude) desiate (3245 bodov), pred jedenástym Lotyšskom má náskok 20, pred dvanástym Dánskom 115 bodov. Tieto čísla však nie sú podstatné, lebo o rok vyjde rebríček s novými koeficientmi, ktoré znižujú hodnotu bodov na 75 percent tohtoročným MS i ZOH. Do systému 100-percentného bodovania za domáce MS vstúpi Slovensko až na predbežnej 11. pozícii s balíkom 2080 bodov, 25 bodov za deviatymi Nórmi, 5 bodov za Lotyšmi, o 75 bodov pred Dánmi, pričom trináste Francúzsko bude zaostávať 80 bodov. V Bratislave a Košiciach by sa teda malo rozhodovať medzi týmito piatimi krajinami o troch organizátoroch kvalifikačných turnajov ZOH 2022. Napríklad postup do štvrťfinále MS 2019 garantuje k priebežnému počtu ďalších 1000 a viac bodov, minimálne o 40 viac ako deviatemu tímu MS, pričom ďalej sa intervaly rozširujú až po 16. miesto o 20 bodov.