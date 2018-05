TASR

Dnes o 10:14 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NHL: Tampa zdolala Washington, od finále ju delí jediné víťazstvo

Slovenský brankár Peter Budaj ani obranca Erik Černák nedostali šancu v zostave Lightning.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Tampa 20. mája (TASR) - Hokejistov Tampy Bay delí už iba jedno víťazstvo od postupu do finále Stanleyho pohára. V noci na nedeľu zdolali v piatom zápase finále play off Východnej konferencie NHL na domácom ľade Washington 3:2 a rovnakým pomerom vedú aj v celej sérii. Tá sa teraz presúva do hlavného mesta USA, hráči Lightning môžu spečatiť svoj postup v šiestom dueli v noci na utorok (2.00 SELČ).

Tampa dokázala skórovať už v 19. sekunde zásluhou Cedrica Paquettea, čo naštartovalo jej ofenzívu. V úvode druhej tretine viedla po presných zásahoch Ondřeja Paláta a Ryana Callahana už 3:0 a zdalo sa, že bez problémov dokráča k víťazstvu. Hostia sa však potom prebudili a dokázali gólmi ruských útočníkov Jevgenija Kuznecova z 25. minúty a Alexandra Ovečkina v power play bez brankára z 59. minúty znížiť. Na vyrovnanie im už ale nezostal čas. Prvýkrát v sérii tak zvíťazil domáci tím. Tampa v sérii prehrávala 0:2, potom vyhrala tri zápasy po sebe. "Pred stretnutím sme si neustále hovorili, že je jedno, akým spôsobom sa dopracujeme k víťazstvu, dôležité bude iba to, aby sme ho vybojovali. Takmer 60 minút sme sa držali toho, čo sme chceli hrať," povedal pre zámorské médiá obranca "bleskov" Ryan McDonagh. "Vykročili sme správnym smerom. No zatiaľ sme plán splnili iba z troch štvrtín," zdôraznil.

Callahan si okrem gólu pripísal aj asistenciu a zaznamenal prvý viacbodový zápas v tohtoročných vyraďovacích bojoch. Tampu opäť podržal brankár Andrej Vasilevskij, ktorý kryl 28 striel súpera, z toho 24 úspešných zákrokov predviedol v 2. a 3. tretine. Capitals v záverečných 40 minútach prestrieľali domácich 26:9. "Ešte sme nedokončili našu robotu. Nemôžeme si ešte povedať, že finále je blízko. Bude nesmierne ťažké nastúpiť vo Washingtone proti skvelému, ale skutočne skvelému domácemu tímu a snažiť sa ho vyradiť," podotkol Callahan.

Za Capitals prekvapujúco nenastúpil švédsky krídelník Andre Burakovsky, ktorý sledoval zápas z tribúny ako zdravý náhradník, do zostavy sa na miesto neho vrátil Alex Chiasson. Tampa bojuje o svoju historicky tretiu účasť vo finále play off, v roku 2004 dobyla slávny pohár po triumfe nad Calgary. Washington má nôž na krku, ďalšie zaváhanie si už nemôže dovoliť. "Skrátka musíme vyhrať ďalšie dva duely. Naším cieľom je vrátiť sa sem na siedmy zápas," vyhlásil kapitán "Caps" Ovečkin.