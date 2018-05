TASR

Dnes o 10:12 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Sagan na záver Okolo Kalifornie skončil štvrtý: Škoda, že som nevyhral ani jednu etapu

Celkovým víťazom sa stal Kolumbijčan Egan Bernal z tímu Sky.

Slovenský cyklista Peter Sagan. — Foto: TASR/AP

Sacramento 20. mája (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-hansgrohe obsadil štvrté miesto v záverečnej 7. etape pretekov Okolo Kalifornie. V šprintérskej koncovke v Sacramente si po etapový triumf došpurtoval Kolumbijčan Fernando Gaviria (Quick-Step). Celkovým víťazom sa stal jeho krajan Egan Bernal z tímu Sky. Sagan pri svojej deviatej účasti na podujatí zostal prvýkrát bez etapového víťazstva.

Gaviria sa na cieľovej páske o pár centimetrov presadil pred Nemcom Maximilianom Walscheidom (Sunweb), tretí finišoval Austrálčan Caleb Ewan (Mitchelton-Scott). Kolumbijčan tak skompletizoval víťazný hetrik, v Kalifornii dominoval aj v úvodnej a piatej etape. "Bolo to skutočne tesné," priznal Gaviria po pretekoch. "Keď som preťal cieľovú pásku, myslel som si, že som skončil druhý. No potom prišli ku mne viacerí ľudia a povedali mi, že som vyhral. Som naozaj šťastný. Tím pracoval celý týždeň na jednotku, vždy sme boli pokope v šprinte, zakaždým mi kolegovia vytvorili výbornú pozíciu do šprintu. S celým týždňom som veľmi spokojný," uviedol na tlačovej konferencii.

Rekordér v počte etapových triumfov na tomto podujatí Peter Sagan skončil tesne mimo pódiového umiestnenia, okrem sobotňajšej štvrtej priečky vybojoval ešte dve tretie a ďalšie štvrté miesto. V bodovacej súťaži skončil s 32 bodmi rovnako štvrtý, ovládol ju so 45 bodmi Gaviria. "Milujem súťažiť v Kalifornii a je škoda, že som tu prvýkrát nevyhral ani jednu etapu. Ďakujem mojim kolegom, ktorí ma celý čas skvele podporovali. Preto by som veľmi rád pre nich vyhral etapu a takisto aj pre fanúšikov. Ale taká je cyklistika, nemôžete vždy zvíťaziť. Teraz sa zameriam na ďalší tréning a preteky Okolo Švajčiarska," povedal Sagan pre webový portál svojho tímu.

"Podujatie sme zakončili Petrovým štvrtým miestom. Záverečnú etapu sme chceli vyhrať, ale Gaviria sa ukázal byť silnejší," poznamenal Patxi Vila, športový riaditeľ Bora-hansgrohe. "Z hľadiska výkonnosti môžeme byť spokojní ohľadom Petra Sagana, Rafala Majku a aj celej zostavy. Po klasikárskej jari začal Peter trénovať trochu neskôr, ale sme na správnej ceste, aby sa dostal na vrchol, keď to bude potrebné. Celý tím ukázal veľkú súdržnosť a počas celého týždňa tvrdo pracoval."

V celkovom poradí sa už na čele pretekov nič nezmenilo. Bernal si v záverečnej etape postrážil prvenstvo, na druhého Američana Tejaya Van Garderena (BMC Racing) si udržal náskok 1 minúty a 25 sekúnd. Celkovú tretiu priečku obsadil ďalší Kolumbijčan Daniel Felipe Martinez Poveda (+2:14). "Som taký šťastný, je to moje premiérové celkové prvenstvo na úrovni WorldTour. Dnes som sa cítil vynikajúco, tím opäť odviedol fantastickú prácu," citoval portál cyclingnews.com Bernala, ktorý v Kalifornii slávil dva etapové vavríny.

Z ďalších Slovákov bol Michael Kolář v 7. etape na čele hlavného balíka a skončil napokon pätnásty, Juraj Sagan finišoval s mankom 16 sekúnd na 83. priečke. V konečnej klasifikácii patrila Petrovi Saganovi 58. pozícia so stratou 37:58 minúty na Bernala, J. Sagan skončil 110. a Kolář 112.