TASR

Zemplínska ostrá kosa v Nižnom Hrušove preverila zručnosti koscov

Na súťaži sa zúčastnilo dohromady 41 koscov, pričom najmladší mal deväť a najstarší 78 rokov.

Zemplínska ostrá kosa, deviaty ročník súťaže v ručnom kosení za účasti koscov zo Zemplína a ďalších regiónov Slovenska v obci Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou v sobotu 19. mája 2018. — Foto: TASR - Roman Hanc

Nižný Hrušov 19. mája (TASR) – Na súťaži v kosení sa v sobotu v obci Nižný Hrušov vo Vranovskom okrese zúčastnili štyri desiatky koscov. V poradí 9. ročník Zemplínskej ostrej kosy už pozná svojich víťazov v kategóriách deti do 18 rokov, ženy, muži do 60 a nad 60 rokov a tento rok pribudla nová kategória - kosenie s tzv. stodvadsiatkou kosou.

"V tejto poslednej kategórii, ktorá bola najťažšia, bolo potrebné pokosiť 100 metrov štvorcových políčka veľkou kosou. Je to veľmi náročné kosenie, musí to byť dobrý kosec, ktorý to naozaj vie, a musí mať dobrú kosu, pretože sú tam náročnejšie ťahy. V tejto kategórii zvíťazil Rudolf Kluchťák zo Svätoplukova," uviedol pre TASR spoluorganizátor súťaže Juraj Barkóci.

Ďalší z organizátorov Marek Hedvigy dodal, že víťazom v kategórii detí sa napokon stal Matúš Zemenčík z Vaňovky. Kategóriu žien ovládla Alexandra Majerská zo Svätoplukova. Medzi mužmi do 60 rokov dominoval Marcel Kurjan z Poproča a nad 60 rokov zvíťazil Jaroslav Chrebet z Cígeľa.

Na súťaži sa zúčastnilo dohromady 41 koscov, pričom najmladší mal deväť a najstarší 78 rokov. Každý súťažil zvlášť, mal vymedzené svoje políčko s rozlohou 50 štvorcových metrov.

Súťaž v kosení na Zemplíne, ktorá je v poradí treťou tohto roku na Slovensku, zorganizovali spoločne Slovenský kosecký spolok, tamojšia jednota dôchodcov, poľnohospodárske družstvo, miestna samospráva a Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou. Po vyhlásení výsledkov podujatie pokračovalo kultúrnym programom a okrem toho bola pre návštevníkov počas celého dňa pripravená aj ukážka remesiel.

