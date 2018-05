Zaslúžia si našu úctu: Toto sú najlepšie zdravotné sestry, získali ocenenie Biele srdce

TASR

Zaslúžia si našu úctu: Toto sú najlepšie zdravotné sestry, získali ocenenie Biale srdce

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) si takto po 11. raz pripomenula Medzinárodný deň sestier, ktorý pripadá na 12. mája.

Bratislava 19. mája (TASR) – Ocenenie Biele srdce, symbol starostlivosti, poznania a ľudskosti, si v piatok (18.5.) prevzalo 27 sestier a pôrodných asistentiek. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) si takto po 11. raz pripomenula Medzinárodný deň sestier, ktorý pripadá na 12. mája. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v Senci pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.

"Sme potrebné, ale neviditeľné. Málokto si uvedomuje, aké ťažké je poskytnúť starostlivosť naraz 15 či 20 pacientom, potešiť ich úsmevom či povzbudzujúcimi slovami a odchádzať z práce s plnou hlavou starostí, či sme všetko urobili tak, ako sme mali a na nič nezabudli," povedala prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová, podľa ktorej je Biele srdce poďakovaním všetkým sestrám na Slovensku za ich náročnú prácu.

SKSaPA ocenila 16 sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi (z toho 15 sestier a jedna pôrodná asistentka), osem sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka, dve sestry v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg, a jednu sestru/pôrodnú asistentku za mimoriadny celoživotný prínos.

Mimoriadne ocenenie Biele srdce získala Mária Musilová, okrem iného spoluautorka publikácií História ošetrovateľstva, Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva či Ošetrovateľská teória. "Celú svoju profesionálnu kariéru zasvätila ošetrovateľstvu, sestrám a ich vzdelávaniu. Tvorila dejiny ošetrovateľstva a ošetrovateľskej profesie. Pani Musilová je sestra, učiteľka, vedkyňa, cieľavedomý, prísny a múdry človek. Je človekom, pri ktorom sa cítite bezpečne a zároveň sa vždy máte čo naučiť," uviedol člen Prezídia a Rady SKSaPA Milan Laurinc, ktorý informoval, že prezident SR Kiska prisľúbil prijať ocenené sestry a pôrodné asistentky v pondelok (21.5.) v Prezidentskom paláci.

Na odovzdávaní ocenení sa zúčastnila aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). "Chcela by som vám veľmi pekne poďakovať za prácu, ktorú robíte. Každý má možnosť si vybrať, čím chce byť a vy ste si vybrali robiť dobro. Za to vám patrí obrovská vďaka a my sa naďalej budeme snažiť, aby sme podmienky na vašu prácu, ktorú si vážime, zlepšovali," uviedla šéfka rezortu.

Priznala, že podmienky na prácu sestier nie sú na Slovensku ideálne. "Ale keď je niečo zlé, znamená to, že to treba opraviť a treba to riešiť," skonštatovala. Na zlepšení podmienok sa podľa jej slov denne pracuje. Spomenula napríklad zlepšovanie vybavenia nemocníc i plánované zvyšovanie platov sestier. Avizovala tiež rokovania so strednými zdravotníckymi školami aj vysokými školami ošetrovateľstva na zavádzaní motivačných štipendií.

Biele srdce je celosvetový symbol sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.

Dvanásty máj na celom svete slávia ako spomienku na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a povolania sestry Florence Nightingalovej z Veľkej Británie.