Dnes o 17:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Bezpečnejšia kúpa auta: Kšeftári so stočenými kilometrami to budú mať zložitejšie

Štát pristúpil k takémuto kroku v snahe eliminovať neoprávnené zásahy a manipuláciu so stavom odometrov.

Bratislava 19. mája (TASR) - Na trh s ojazdenými autami a predovšetkým do riešenia problematiky so stočenými kilometrami vstupujú nové pravidlá. V týchto dňoch nadobúda účinnosť nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Ten okrem iného zavádza register prevádzkových záznamov vozidiel, do ktorého sa bude zaznamenávať hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti vozidla (odometer) v rôznych životných situáciách až do jeho vyradenia z evidencie. Štát pristúpil k takémuto kroku v snahe eliminovať neoprávnené zásahy a manipuláciu so stavom odometrov.

Sieť autocentier AAA AUTO takýto krok hodnotí ako zásadný posun správnym smerom. Aby bol ale register naozaj účinný, musí po tomto kroku nasledovať aj prepojenie obdobných databáz v rámci celej Európskej únie. Iba tak sa zamedzí dovozu áut so stočenými kilometrami na Slovensko. V novej právnej úprave ešte ostávajú aj ďalšie nedoriešené problémy.

Podľa odhadov spoločnosti, ktoré sú podporené aj štatistikami spoločnosti Cebia, je na trhu s ojazdenými vozidlami približne 40 % takých, ktoré majú stočené kilometre. Do registra budú musieť povinne posielať informácie o stave odometrov viaceré inštitúcie, ktoré s vozidlami prídu do styku, napríklad Stanice technickej kontroly, Pracoviská kontroly originality, polícia, autoservisy, autobazáre, lízingové spoločnosti či poisťovne.

Vynárajú sa aj otázniky

"Takéto opatrenia, samozrejme, vnímame pozitívne, nakoľko sa dlhodobo snažíme bojovať proti praktikám so stáčaním kilometrov. Čím viac záznamov v registri bude, tým budú informácie o stave odometra dôveryhodnejšie a budú mať väčšiu vypovedaciu hodnotu. Register by mal slúžiť na skutočné overenie stavu odometra vozidla a podľa toho by sa mohli ľudia rozhodnúť pre kúpu daného auta," zdôrazňuje prevádzkový riaditeľ siete autocentier Petr Vaněček.

Podľa neho však nová právna úprava má ale ešte viacero otáznikov. Následne by malo prísť k prepojeniu obdobných databáz v rámci celej EÚ, aby sa zamedzilo dovozom áut so stočenými kilometrami z krajín západnej časti únie. K stočeniu kilometrov v autách totižto najčastejšie prichádza pri ich dovoze z cudziny, kedy sa vo väčšine prípadov kompletne stratí história vozidiel.

"Ak sa budú na Slovensko naďalej dovážať autá, ktoré nahlásia do registra na Slovensku rovno už so zmanipulovaným záznamom odometra, obchodu s takýmito autami to nezabráni. Dúfame tiež, že dáta z registra nebudú spoplatnené príliš vysokou čiastkou, aby to dotknuté subjekty neodrádzalo od získavania príslušných výpisov. Podľa nás nie je zároveň dobre, že k výpisom z registra nebudú mať prístup bežní občania, ako to aspoň zo súčasného znenia zákona chápeme. Nebudú tak mať možnosť si vozidlo pred kúpou overiť, čo by teraz po zavedení povinnosti pre firmy a podnikateľov uvádzať v inzercii VIN číslo bolo veľmi jednoduché urobiť on-line, z pohodlia domova, aj bez návštevy autobazáru," uzatvára Vaněček.