TASR

Dnes o 16:35 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Národné dni mládeže sa blížia: Pridajte ruku k dielu a staňte sa dobrovoľníkom

Tým, ktorých vyberú, bude zabezpečená základná strava, ubytovanie a program počas prípravného týždňa. Je možné sa zapísať do rôznych skupín.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Prešov 19. mája (TASR) - Tím Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove, ktoré sa uskutoční v závere júla, bude potrebovať pomoc desiatok dobrovoľníkov. Záujemcovia, ktorí chcú pomáhať, majú šancu prihlásiť sa on-line do konca mája na internetovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Informoval o tom Michal Lipiak z komunikačného tímu P18.

„Príprava a organizácia Národného stretnutia mládeže v sebe ukrýva veľa námahy a práce, a preto je dôležité, aby sa za to postavil silný tím. Pozývame preto do spolupráce všetkých, ktorí sú ochotní pridať ruku k dielu, pomôcť a slúžiť so svojimi darmi a schopnosťami," uviedol kňaz Ondrej Chrvala, poverený za prípravu podujatia. Každý záujemca musí vyplniť formulár pre dobrovoľníkov na webstránke. Tým, ktorých následne vyberú, bude zabezpečená základná strava, ubytovanie a program počas prípravného týždňa. Je možné sa zapísať do rôznych skupín.

Pomoc sa začne prípravným týždňom od 23. júla a skončí 30. júla deň po skončení P18. „Na P15 sa nám počas prípravného týždňa podarilo nielen technicky pripraviť podujatie, ale zároveň aj vybudovať vzťahy medzi dobrovoľníkmi natoľko, že nakoniec tvorili rodinu, ktorá bola schopná nielen slúžiť účastníkom, ale odovzdať im aj tohto ducha rodiny. Tešíme sa, že to môžeme skúsiť opäť," dodáva Chrvala. Dobrovoľníkov teda nečaká len práca, ale aj bohatý duchovný program, zložený z povzbudení a modlitieb. Verejnosť bude môcť stretnúť dobrovoľníkov na verejných svätých omšiach v Konkatedrále sv. Mikuláša. Hlavný stan dobrovoľníkov bude sídliť na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove.

„Dobrovoľníci musia mať najmenej 17 rokov, ďalšou podmienkou je odporúčanie od kňaza, preukázanie dobrovoľníckej skúsenosti, flexibilita a ochota pomôcť kdekoľvek," upozornil Lipiak s tým, že počas prípravného týždňa bude prebiehať príprava celého organizačného a dobrovoľníckeho tímu a zároveň aj aktívna príprava úloh v jednotlivých oblastiach organizácie. Tím, ktorý chystá P18, potrebuje najmä animátorov. Aktuálne je prihlásených viac ako 250 dobrovoľníkov.

Národné stretnutie mládeže v podobných rozmeroch sa koná po tretí raz, v roku 2013 sa uskutočnilo v Ružomberku a o dva roky neskôr v Poprade. Organizuje ho Katolícka cirkev na Slovensku.