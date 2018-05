TASR

Historický moment pre Kužmovú! Na EMPIRE Slovak Open postúpila do finále

V semifinále si poradila s ôsmou nasadenou Ruskou Jekaterinou Alexandrovovou 7:5, 5:7 a 6:4.

Na snímke slovenská tenistka Viktória Kužmová. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trnava 19. mája (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prvýkrát v kariére prebojovala do finále dvojhry na antukovom turnaji ITF EMPIRE Slovak Open v Trnave. V semifinále si poradila s ôsmou nasadenou Ruskou Jekaterinou Alexandrovovou 7:5, 5:7, 6:4 a v pondelok by mala prvýkrát v kariére figurovať v elitnej svetovej stovke.

V onlajn vydaní rebríčka WTA jej patrí 98. miesto. V dueli o doposiaľ najcennejší titul nastúpi v nedeľu o 12.30 h proti tretej nasadenej Paraguajčanke Veronice Cepedeovej-Roygovej, ktorá bola vo finále aj vlani, prehrala však s Češkou Markétou Vondroušovou. Kužmová má šancu stať sa druhou slovenskou singlovou víťazkou MMSR v Trnave po Anne Karolíne Schmiedlovej, ktorá triumfovala na dvorcoch TK EMPIRE v roku 2014.

"Bol to neuveriteľne ťažký zápas, cítila som už aj únavu zo včerajška. Súperka síce dnes robila veľa dvojchýb, ale aj dobre podávala. Niekedy vytiahla servis, pri ktorom som nevedela, čo mám robiť. Hlavne ten druhý. Bol to jeden z mojich najťažších zápasov na tomto turnaji. Hralo sa rýchlo, aj súperka hrala veľmi agresívne,“ povedala Kužmová pre oficiálnu stránku turnaja.

Po piatkových dvoch dueloch cítila veľkú únavu. "Zaspala som asi do 5 minút. Bola som dosť unavená. Ale celkom fajn som zregenerovala. Nie je to jednoduché, ale keď sa cítim na tom kurte dobre, padá mi to a ešte ide k tomu aj servis, je to fajn. Som rada, že som dnes vyhrala. Vychutnala som si aj atmosféru domáceho podujatia. Pomáha mi, keď sú diváci na mojej strane. Je to super. Povzbudzovali skvelo, za to im ďakujem.“

Vo finále chce dať do toho všetko. "Budem sa ho snažiť vyhrať. Myslím si, že nezáleží na mojej súperke, treba ísť na kurt a vydať zo seba všetko,“ zdôraznila Slovenka, ktorá je teraz prvou náhradníčkou do hlavnej súťaže druhého grandslamového turnaj roka Roland Garros. „Stále čakám, či sa niečo neposunie. Som prvá pod čiarou. Keď sa neposuniem vyššie do hlavnej súťaže, hneď po finále v Trnave pôjdem do Paríža a budem hrať kvalifikáciu,“ dodala.