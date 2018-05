TASR

Gajdoš: Mladým ľuďom musíme pripomínať, že sloboda nie je zadarmo

Na archívnej snímke Peter Gajdoš. — Foto: TASR Dano Veselský

Revúca 19. mája (TASR) – Za účasti ministra obrany SR Petra Gajdoša (SNS) si v sobotu pietnou spomienkou pri pamätníku na Veľkej lúke v Národnom parku (NP) Muránska Planina uctili pamiatku obetí druhej svetovej vojny. "Veľmi rád som prijal pozvanie na druhý ročník tejto akcie, pretože budovanie obrany a slobody na tradíciách je jednou z dôležitých úloh vlády. Aj preto som tu dnes, aby som podporil takéto podujatia, pretože v každom kúte Slovenska prebiehali nejaké boje a je to 73 rokov od oslobodenia našej krajiny," zdôraznil Gajdoš.

Minister postupne prešiel kladenia vencov od Kalinova až po Muránsku planinu a pred dvoma týždňami bol aj na Makove, ktorá bola poslednou oslobodenou obcou na Slovensku. Podľa neho je potrebné mladým ľuďom, deťom i dospelým občanom pripomínať, že sloboda nie je samozrejmá a nie je zadarmo. "Práve naopak, naši starí rodičia položili za obranu a oslobodenie Slovenska to najcennejšie, svoje životy. My musíme bojovať za to, aby sme udržali mier, slobodu a demokraciu," konštatoval Gajdoš.

Na sobotňajšej pietnej spomienke sa zúčastnilo aj množstvo malých detí a práve im je podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Radovana Baláža (SNS) najdôležitejšie hovoriť o tom, čo sa pred 73 rokmi stalo. "Dnešná mládež je zahlcovaná rôznymi dezinformáciami a my im musíme hovoriť, aby sa vyvarovali chýb z minulosti. Určite takýchto akcií by malo byť čo najviac, ale myslím si, že dôležité je začať v školách, kde by mali zdôrazňovať významné udalosti v histórii Slovenska," dodal.

Lokalita Veľká lúka Piesky v NP Muránska planina v 50. rokoch minulého storočia slúžila na chov koní pre armádu. Hoci po nástupe techniky sa armáda chovu vzdala, ten sa v lokalite udržal a nedávno sa tam začal krížiť hucul s norikom muránskym. Vzniklo pritom uznávané plemeno slovenský horský kôň.

"Okrem toho sa tu nachádza aj tento pamätník, pretože počas Slovenského národného povstania bola Veľká lúka záložné letisko pre Tri duby. Po potlačení povstania boli lietadlá demontované a odvezené. V roku 1961 tu bol posledný zraz slovenských turistov a odvtedy si tu pripomínajú výročie SNP alebo aj ukončenie druhej svetovej vojny," priblížil pre TASR dobrovoľný člen stráže prírody NP Milan Hromada. Ide podľa neho o jednu z najkrajších lokalít v regióne, práve aj vďaka koňom, ktoré túto lúku rotáciou spásajú od mája až do prvých mrazov. Muránska planina hraničí s NP Nízke Tatry a Slovenský raj a Veľká lúka sú jedným z východiskových bodov napríklad na hrad Muráň.