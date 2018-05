TASR

V košickej zoo odhalili pamätnú tabuľu prírodovedcovi J. Vágnerovi

Svoju pracovnú kariéru začal ako náčelník Správy vojenských lesov v Mirošove, šesť rokov učil na lesníckom učilišti v Svobode nad Úpou.

Odhalenie pamätnej tabule osobnosti svetovej zoológie Josefovi Vágnerovi pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín v ZOO Košice 18. mája 2018. Na snímke dcéra Lenka Vágnerová. — Foto: TASR - František Iván

Košice 18. mája (TASR) – Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín v piatok popoludní v košickej zoo slávnostne odhalili pamätnú tabuľu jej spoluzakladateľovi, českému prírodovedcovi Josefovi Vágnerovi.

"Celý ten čas, ktorý v Košiciach trávim, rozmýšľam nad tým, aká výrazná je stopa pána Vágnera v tom, ani nie, že v Košiciach zoo vznikla, čo je tiež veľmi dôležité pripomenúť, ale aký charakter a akú tvár má zoologická záhrada v Košiciach. Ako jediný alebo jeden z mála v danom čase a priestore mohol opustiť Československo. Videl, ako sú zorganizované a budované zoologické záhrady v Amerike a západnej Európe. Keď k nám prídu Američania, tak povedia, že toto je americká zoo, podobná ako v San Diegu. Myslím konceptom, nie skladbou zvierat. Tá stopa je taká výrazná, že je celkom na mieste, že tu bude mať niečo, čo vyvolá nejakú spomienku na neho," uviedol prezident Únie českých a slovenských zoologických záhrad a riaditeľ ZOO Košice Erich Kočner.

"Chodil sem približne od roku 1977. Spoločne sme vyberali areál, v ktorom sa zoologická záhrada nachádza, lebo bolo desať lokalít, potom sa to znížilo na dve. Z tých posledných dvoch nám on pomohol, rozhodol, že toto by bola najvhodnejšia. Bolo to v novembri 1977. Potom tu ešte párkrát bol, my sme za ním, pochopiteľne, chodili. S veľkou úctou si naňho spomínam," skonštatoval prvý riaditeľ košickej zoo Karol Seman.

Na slávnostnom odhalení pamätnej tabule sa okrem zástupcov Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave, Českého spolku v Košiciach a mesta Košice zúčastnila i dcéra Josefa Vágnera Lenka Vágnerová. Ako povedala, váži si to, keďže jej otec miloval Slovákov a Slovenskú republiku.

"Keď sa naňho obrátili, či by im pomohol zoo založiť, spolupracoval na projekte. Bol tu dokonca aj fyzicky, pracoval s nimi, zostal tu dva až tri mesiace. Je mi to také blízke, lebo žiadnej zoologickej záhrade, myslím, na Slovensku sa nevenoval toľko ako Košiciam," povedala Vágnerová.

Vágner sa narodil 26. mája 1928 v obci Ždírnice v Českej republike. Svoju pracovnú kariéru začal ako náčelník Správy vojenských lesov v Mirošove, šesť rokov učil na lesníckom učilišti v Svobode nad Úpou. V roku 1965 prijal miesto riaditeľa v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Vykonal sedem veľkých a dve malé expedície do Afriky a Ázie. So svojimi spolupracovníkmi odchytil viac ako 3000 zvierat, z ktorých po dôslednom výbere doviezol do Českej republiky takmer 2000 kusov. Okrem budovania Safari Parku Dvůr Králové sa podieľal aj na ďalších činnostiach. Za svoju odbornú činnosť získal mnoho ocenení. Zomrel 6. mája 2000 v Dvůr Králové nad Labem.