Košičania zabodovali na súťaži s produktom na zníženie nehodovosti

Víťazná JA Firma Ala rasi bude Slovensko reprezentovať na medzinárodnej súťaži Company of the Year Competition 2018, ktorá bude v Srbsku.

Bratislava/Košice 18. mája (TASR) - Titul Najlepšia JA Firma roka 2018 získali študenti z Gymnázia Trebišovská v Košiciach. Už ako sedemnásťroční prišli na trh s inovatívnym a netradičným produktom Safe Step. Dopomáha k zlepšeniu viditeľnosti priechodov pre chodcov a tým znižuje riziko stretu áut s chodcami. Víťazná JA Firma Ala rasi bude Slovensko reprezentovať na medzinárodnej súťaži Company of the Year Competition 2018, ktorá bude v Srbsku. TASR o tom informovala PR manažérka JA Slovensko, n.o. Katarína Palečková.

"Víťazstvo pre nás znamená viac ako si mnohí myslia a je za tým veľa tvrdej práce. Je to zadosťučinenie toho všetkého, čo sme pre to obetovali. To, že sme dnes vyhrali je len výsledok toho, že sme zohratí, a že chceme v živote niečo dokázať. Naša práca sa ale vôbec nekončí, tento nápad sa budeme snažiť pretaviť do skutočného biznisu," povedal jeden z víťazov Kristián Tomčo, ktorý dostal špeciálne ocenenie za výnimočný prístup a inšpiratívny študentský príbeh.

Odborná porota hodnotila najlepších šesť JA Firiem z celého Slovenska a počas celého dňa prostredníctvom individuálnych rozhovorov v angličtine zisťovala podrobnosti o ich fungovaní, rozpočte a postavení produktov na reálnom trhu.

"Všetkých šesť finalistov dokázalo, že vedia ako uspieť na trhu so svojimi inovatívnymi nápadmi. Mnohí budú vo svojom podnikaní pokračovať aj po skončení programu. Ak aj nie, so skúsenosťami, ktoré tu získali, sa uplatnia v akejkoľvek profesii," zhodnotil TOP Finále JA Firiem 2018 jeden z členov odbornej poroty Oldřich Vaňous, čestný člen Správnej rady JA Slovensko.

Druhé miesto obsadila JA Firma Trimmi z Gymnázia Poštová v Košiciach, ktorá vyvinula revolučný produkt na čistenie hádzanárskej lopty od štepu. A tretie miesto získala JA Firma Pomegranate z Evanjelického gymnázia v Tisovci, ktorá prezentovala želé čaj vyrobený z granátového jablka.

"Pozerať sa na týchto šikovných mladých ľudí je pre mňa veľkou cťou. Neustále nás prekvapujú revolučnými novinkami na trhu. Ich tvrdá práca sa odzrkadlí nielen v ich úspechoch v školských laviciach, ale aj v ich ďalších životných príbehoch," povedala riaditeľka JA Slovensko Eva Vargová.

TOP Finále 2018 sa zúčastnilo spolu šesť najlepších JA Firiem od Košíc až po Bratislavu, ktoré vzišli z JA Veľtrhu podnikateľských talentov. Ten zorganizovali 21. marca v Bratislave za účasti až päťdesiatich JA Firiem z celého Slovenska.

Vzdelávací program JA Firma sa vyučuje ako súčasť programov JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II. Študenti si zakladajú skutočnú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka.