TASR

Dnes o 16:32 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Svetový deň hypertenzie pripomína nebezpečenstvo vysokého tlaku

Vinou kardiovaskulárnych ochorení sa má počet obyvateľov Európskej únie do roku 2030 znížiť až o 72 miliónov. K najčastejším z nich patrí hypertenzia čiže vysoký krvný tlak.

— Foto: HARTMANN – RICO

Bratislava 18. mája (OTS) - Práve tomuto problému je zasvätený Svetový deň hypertenzie, ktorý každý rok pripadá na 17. mája. Mnoho ľudí pritom nevie, že vhodnou prevenciou možno týmto ochoreniam predchádzať. Domáce tlakomery Veroval od spoločnosti HARTMANN - RICO vám pomôžu sledovať krvný tlak v pohodlí domova.

„Vysoký krvný tlak často nesprevádzajú jasné príznaky. Väčšina ľudí sa aj s hypertenziou cíti zdravo, hoci v ich tepnách prúdi krv pod veľmi silným a nebezpečným tlakom. Pravidelné meranie krvného tlaku by malo byť súčasťou domácej prevencie, a to zvlášť u ľudí vo veku nad štyridsať rokov," hovorí Jana Hraběová, Brand Manager spoločnosti HARTMANN - RICO a dodáva: "Keby pacienti dbali na vhodnú prevenciu, až 80 % príhod spojených s hypertenziou by sa nemuselo stať."

Napriek tomu, že hypertenziou trpí každý štvrtý Slovák (ŠÚKL), jej závažnosť sa často prehliada. Kardiovaskulárne ochorenia sú pritom najčastejšou príčinou úmrtia u nás. Hoci na problémy majú vplyv aj faktory, ktoré len ťažko ovplyvníme, ako je vek, pohlavie či dedičnosť, hypertenzii sa možno aj v dnešnej uponáhľanej dobe vyhnúť. Ako? Okrem zdravého životného štýlu pomáha pravidelné sledovanie tlaku. Kvôli jeho zmeraniu dnes už ani nemusíte chodiť k lekárovi.

S domácimi tlakomermi Veroval® si zmeriate tlak pohodlne a odkiaľkoľvek. Vyberať môžete z niekoľkých variantov.

„Tlakomery Veroval® sú plne automatické a disponujú veľkým displejom, na ktorom ľahko prečítate namerané hodnoty. Okrem problémov s krvným tlakom navyše odhalia a zobrazia aj prítomnosť srdcovej arytmie", doplňuje Jana Hraběová. Ramenný variant disponuje pohodlnou, ergonomicky tvarovanou manžetou.

Pokiaľ chcete mať tlakomer vždy pri sebe a vyhovuje vám kompaktná veľkosť, siahnite po zápästnom variante. Presnosť merania je zaručená aj tu. Správnu polohu merania na úrovni srdca vám navyše pomôže určiť optická kontrolka.

(Foto: HARTMANN – RICO)

Vysoký krvný tlak často sprevádza aj fibrilácia predsiení, najčastejšia príčina mozgovej mŕtvice. Táto srdcová arytmia sa však zvyčajne vyskytuje v nepravidelných intervaloch, preto ju možno odhaliť iba v čase, keď k nej dochádza. S prenosným tlakomerom s EKG môžete zaznamenávať svoj srdcový rytmus kdekoľvek a kedykoľvek, keď pocítite príznaky.

Vďaka systému Veroval® medi connect navyše môžete svoje výsledky zo všetkých domácich tlakomerov prepojiť s počítačom alebo mobilom a analyzovať ich podľa dní, týždňov či mesiacov. Dáta je možné následne vytlačiť a priniesť lekárovi alebo ich zaslať e-mailom.

Každý tlakomer Veroval® obsahuje podrobný návod na použitie. Na webe www.veroval.sk či na YouTube kanále spoločnosti HARTMANN - RICO nájdete aj inštruktážne videá. Tlakomery sú voľne dostupné v lekárňach a predajniach zdravotníckych potrieb.