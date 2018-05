Bola jedným zo 669 československých detí zachránených Wintonom. Toto je neuveriteľný príbeh Ruth, ktorá musela z domova utiecť dvakrát

Kristína Jurzová

Život jej zmenili Nemci aj Rusi. Rodnú hrudu opustila dvakrát a pokoj našla až v Anglicku. Práve tu sa stretla s Nicholasom Wintonom, ktorý jej zachránil život. A ich puto prerástlo v naozaj krásne a pevné priateľstvo.

Ruth Drahota (uprostred) s dcérou a vnučkou. — Foto: reprofoto ČT24

PRAHA/BRATISLAVA 20. mája (Dobré noviny) - Mala šťastie v nešťastí. Ruth Drahota, rodená Benedikt sa ako malé dieťa vďaka záchrancovi Nicolasovi Wintonovi dostala do vlaku a opustila vojnou zmietané Československo. Lenže domov je domov, a tak sa z Anglicka vrátila naspäť do rodného kraja. Obdobie po vojne jej však pokoj do života neprinieslo, a tak musela svoju krajinu opustiť aj druhý raz. Tento raz definitívne.

Príbeh Ruth sa začína, keď mala deväť rokov. Malé dievčatko stojí na vlakovej stanici a rozmýšľa o tom, aké to bude v Anglicku. Pozerá sa na svojich rodičov a nevie, či ich ešte niekedy. "Moja mama bola trochu uplakaná, otec hovoril, nech neplače, že ma tým rozruší," zaspomínala si pre ČT24. Dievčatko si však k sebe mocne tislo bábiku. Bol to jej poklad a zároveň vstupenka do novej krajiny, pretože bola plná cenností. "Otec povedal, proste predstieraj, že to je tvoja obľúbená hračka, nerob okolo toho žiadny humbuk, ale nenechaj nikoho, aby ti ju vzal."

Malá Ruth o ňu mala strach, keď vlak prechádzal Nemeckom a keď vojaci prehľadávali batožinu. Našťastie, hračka ich nijako nezaujala, a tak ju bezpečne dopravila až do Londýna, kde ju odovzdala otcovmu priateľovi.

Starý a nový domov

Po jej otcovi medzitým nacisti intenzívne pátrali. Alfred Benedikt pôsobil totiž v protinacistickej odbojovej bunke v Prahe. Pravdpodobne ho však udali jeho susedia, a tak cez Poľsko utiekol do Sovietskeho zväzu, kde ho na fronte zastrelili. "Mama sa rozhodla, že nebude chcieť nikam utekať, proste zostane doma a bude dúfať, že to nakoniec dobre dopadne," hovorí s tým, že si ešte nejaký čas posielali stručné telegramy. Časom však ich komunikácia cez Červený kríž utíchla.

Ruth si so svojím manželom Jaroslavom založila v Československu rodinu. Foto: reprofoto ČT24

Malá Ruth v Anglicku vystriedala dve opatrovateľské rodiny, no keď vojna utíchla, musela ísť späť do Československa. Pestúnov totiž kontaktovala ambasáda s tým, že si to tak želal jej nebohý otec. A tak sa v lete 1947 vrátila domov. Lenže už to nebol taký domov, ako poznala.

Starala sa o ňu jej vzdialená rodina, ktorá jej po anglicky povedala, že jej matku umučili v koncentračnom tábore Osvienčim. "Pamätám si, že som dosť plakala, ale viete, bolo to už iné. Sotva som si ju pamätala. Bola to už vzdialená spomienka," prezrádza.

Rovní a rovnejší

Do Mezinárodného zväzu študentstva hľadali ľudí plynule hovoriacich po anglicky. "Šla som tam, nebola som však komunistka," hovorí s tým, že chcela niečo robiť a že sa vďaka tomu opäť naučila po česky.

Červenú armádu mnohí považovali za spásu národa. Ukončili jeden z najkrvavejších konfliktov v histórii, a tak bolo pre mnohých prirodzené, že nastolili rád v novej spoločnosti. Lenže pomery neboli ku všetkým rovnako spravodlivé, ako sa tvrdilo.

Ruth Drahota so svojím záchrancom Nicholasom Wintonom. Foto: reprofoto ČT24

Pocítila to aj Ruth spolu s manželom Jaroslavom, ktorého šikanovala vedúca KSČ. „Len čo povedal, že jeho žena bola osem rokov v Anglicku, tak povedali, prepáčte, nemôžeme vás zamestnať,“ povedala Ruth s tým, že ich deti Oli a Tony dokonca nemohli ísť študovať na univerzitu, pretože odmietli vstúpiť do komunistickej strany.

Situácia sa nikdy nezlepší

Hoci už dlhšie vedeli, čo sa v skutočnosti dialo, utvrdil ich v tom vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska v roku 1968. "Keď prišiel Dubček a jeho éra, tak sa zdalo, že sa veci môžu zlepšiť. Potom to skončilo. Došli sme k záveru, že sa situácia nikdy nezlepší, Rusi to proste nedovolia."

Napísala preto pestúnom v Cambridge, ktorí sa o ňu kedysi starali, či u nich môžu zostať a tí s tým súhlasili. Podarilo sa im získať víza a priletieť do Anglicka. Neboli však jediní. Iba do konca roku 1969 kvôli invázii z krajiny ušlo najmenej 70-tisíc občanov, niektoré odhady hovoria dokonca o dvojnásobku. "Komunistické úrady nad tým stratili kontrolu."

Stretnutie so záchrancom

Ruth spolu s rodinou sa napokon usadili v meste Windor. Jedného dňa tam na radnici mal oslavu Nicholas Winton, záchranca 669 československých detí prevažne židovského pôvodu z Protektorátu Čechy a Morava. Zistilo sa, že aj ona bola v jeho transporte, a tak ju pozval na obed. "Tam som ho po prvý raz stretla," zaspomínala na jeden z najdôležitejších momentov svojho života.

Padli si do oka a dohodli si spoločný obed. Stretnutí pribúdalo a stala sa z toho akási rodinná tradícia, ktorá pretrvala dlhých 25 rokov a ktorá prerástla vo veľké priateľstvo. Winton mal doma dokonca ich spoločnú fotografiu.

Ruth doteraz súhlasí s jeho varovaním, že ľudia sa nikdy z histórie nepoučia: „Všetky tie tragédie, ľudia vedia, prečo sa stali, ale naďalej robia tie isté veci.“ Napriek tomu všetkému, čo ju v živote stretlo, sa však nikdy nevzdala v boji za pravdu, a preto sa rozhodla prehovoriť o svojom príbehu.